Jaque a Putin de dos campeonas del mundo de ajedrez ucranianas

«Nosotras ahora estamos seguras en España, pero nuestros padres, abuelos y la mayoría de nuestros familiares y amigos siguen en Ucrania», cuentan Anna y Mariya Muzychuk , dos hermanas ajedrecistas que suman cuatro campeonatos del mundo. Ambas hablaron el lunes con ... ABC antes de ofrecer una doble sesión de partidas simultáneas y de participar en una gala solidaria con el chef Ricard Camarena en Valencia, en la que se recaudaron 23.000 euros .

«Están vivos y nuestras casas siguen en pie, pero los rusos también siguen bombardeando nuestra zona. Varios misiles han caído a pocos kilómetros de mi apartamento . No puedo decir que estén seguros», detalla Anna, la mayor (32 años) y más extravertida de las dos. Mariya (29) ni siquiera tiene presencia en las redes sociales.

Anna ya tuvo que conceder cientos de entrevistas en 2017 , cuando se negó a ponerse el velo en Arabia Saudí, donde debía defender su título. No quiso jugar en un país donde las mujeres son «ciudadanas de segunda». Ellas siguen utilizando su influencia como excampeonas, pero esto «no tiene comparación»: «Es una guerra y la gente muere».

Numerosas cámaras acudieron a la cita en el Mercado de Colón para ver a las hermanas ucranianas, en la imagen con Enrique Llobell, uno de los promotores de la gala solidaria

Antes de jugar contra 25 rivales cada una en el Mercado de Colón , en una doble sesión de partidas simultáneas a la que siguió una cena preparada por Camarena, Anna Muzychuk pronunciaba con voz emocionada pero firme unas palabras ante las cámaras de televisión: «Hoy es 11 abril, pero para nosotras sigue siendo 24 febrero. Aquel día los rusos comenzaron la invasión de Ucrania. Tuvimos que abandonar nuestras casas. Cada ucraniano vive cada minuto y cada hora una situación que parece una película de terror , pero es la realidad».

«Los rusos han matado a miles de personas, muchas de ellas civiles, mujeres y niños», prosigue. «El número de heridos es aún mayor. Miles de ucranianos han sido secuestrados y violados por los rusos. Han perdido sus casas, sus trabajos y sus sueños . Han tenido que huir a otros países y decenas de miles de familias han sido separadas, porque los hombres entre 28 y 60 años no pueden dejar el país. Está claro que no podemos salvar a aquellos que ya han muerto, pero sí podemos ayudar a mucha gente que lo necesita».

La noticia que debería abrir los telediarios

Ricard Camarena, por su parte, pide que «no se normalice la guerra» . «En cualquier momento podemos estar nosotros en la otra parte del escenario. Yo tuve la oportunidad de estar una semana en Ucrania con chefs ucranianos y es una sociedad moderna, avanzada, como la nuestra. Me parece impensable que esté pasando esto, que no solo ocurre en países subdesarrollados», explica. «Me gustaría que este tipo de acciones fueran las que abrieran los telediarios».

César Camisón, catedrático de la Universidad de Valencia y organizador del evento, logró arrancar unas tablas a la excampeona del mundo Mariya Muzychuk

Anna y Mariya admiran a España por acogerlas y por toda la ayuda proporcionada, pero son conscientes de que hace falta algo más para acabar con la invasión: «Nuestro presidente, Zelenski , siempre agradece la ayuda, pero vemos que no es suficiente. Desde el primer día de la guerra hemos rogado para que la OTAN cierre el espacio aéreo ucraniano, pero no se ha hecho y los misiles caen a diario, destruyendo y matando. Si el cielo pudiera cerrarse, podríamos echar a los rusos. Si no lo hacemos, la guerra podría ir a más y tener peores consecuencias, incluso estallar la Tercera Guerra Mundial. Pero nosotras no somos políticas. Solo queremos que la guerra termine, que los rusos se vayan y los ucranianos podamos vivir en paz».

En Valencia, intentan que su día a día sea normal e incluso participan en competiciones con el club de ajedrez Paterna , pero tampoco es la vida ideal para dos ajedrecistas de élite. «No hemos tenido un solo día de entrenamiento normal. Psicológicamente es imposible . Seguimos las noticias y estamos en contacto con nuestra familia. En escenarios así estás asustada. Tus pensamientos están más allí que aquí. También dejamos atrás nuestro ordenador, con todos nuestros análisis y diez veces más rápido que los que podemos conseguir aquí. Tampoco tenemos a nuestros entrenadores, que siguen bajo las sirenas. ¿Cómo se puede trabajar así? No hemos dejado el ajedrez, pero hacemos muy poco comparado con la rutina de allí».

Contra los torneos mixtos

Aunque quizá no sea una opinión muy popular en España, Anna también se moja sobre la práctica ya habitual en nuestro país de celebrar los torneos de ajedrez mixtos, que curiosamente despierta las mayores críticas entre las chicas, no sin sentido. «Entiendo el sistema», explica la excampeona del mundo, «pero creo que en competiciones nacionales deberían participar por separado para establecer una campeona legítima. Así, no se sabe realmente quién es la mejor, depende demasiado de la suerte de la última ronda y las mejores a lo mejor no llegan a jugar entre ellas. En la mayoría de los países, los campeonatos nacionales están separados».

Anna y Mariya, en la sede de la fábrica de Andreu Barberá, patrocinador del club de Paterna y uno de los mayores donantes en la gala

«En ajedrez, las mujeres pueden participar en los torneos absoluto y femenino y es bueno que puedan hacerlo porque así se enfrentan a mejores rivales y pueden mejorar y aprender más, pero insisto en que determinar una campeona en un torneo mixto no es lo ideal. El campeonato de España es un título importante, que te permite participar en el campeonato de Europa. Por eso creo que deben separarse…».

De vuelta a la guerra, por desgracia, Anna y Mariya Muzychuk terminan al menos con un mensaje de esperanza : «No todos podemos ir al frente a luchar, pero cada persona, sea cual sea su profesión, puede contribuir de alguna manera a salvar a nuestra gente y nuestro país. Por ejemplo, si eres un cocinero, muchos han unido sus fuerzas y están preparando comida para los refugiados ucranianos, las familias y el ejército. Hay compañías textiles que ahora hacen ropa y chalecos antibalas para el Ejército, cantantes que dan conciertos benéficos... Todos hacemos lo que podemos y la gente de otros países también pueden contribuir de alguna manera. Nosotras somos ajedrecistas, así que ayudamos jugando al ajedrez».