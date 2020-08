500 Millas Indianápolis El reto de Alonso antes de volver a la Fórmula 1 Después del WEC y el Dakar, las 500 Millas de Indianápolis son su desafío 2020 como piloto total

José Carlos Carabias SEGUIR Actualizado: 15/08/2020 01:55h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

En uno de los recursos del tráiler del futuro documental sobre su vida, que verá la luz el 25 de septiembre en Amazon, se recoge la esencia existencial de Fernando Alonso. «Soy una persona muy competitiva, y lo único que me importa en la vida es ganar», cuenta el piloto que, el próximo enero regresará a la Fórmula 1 con Renault a los 39 años y después de 17 temporadas al máximo nivel en este deporte. «Y lo que tengo que no voy a parar», recuerda Alonso, quien, para refrendar estas palabras, vive estos días embarcado en un nuevo desafío, las 500 Millas de Indianápolis.

Antes de que cambiase el mundo por el coronavirus, Fernando Alonso vibró y salió exitoso de su incursión en otro territorio, más complejo que ninguno para alguien como él educado en las trazadas y frenadas de los circuitos, sus rayas, sus límites, sus curvas. Corrió y superó el examen del Dakar, las dunas, el aire libre del desierto, las trampas del suelo...

El piloto ha salido del confinamiento muy delgado, tantas horas de bici por Suiza y Asturias, y preparado para dominar otra disciplina, otro tipo de circuitos, otro visión del automovilismo. La pista oval de las 500 Millas de Indianápolis, la hoja del trébol que le falta para la triple corona, ese tótem que consiste en ganar el GP Mónaco de Fórmula 1, las 24 Horas de Le Mans en la Resistencia y las 500 Millas de Indianápolis. Las tres carreras más simbólicas del motor.

En ese espíritu se mueve Alonso desde que se convenció en 2017 que su periplo en la F1 con McLaren, primero con Honda y luego con Renault, no proporcionaba el jugo que él busca: el elixir de la victoria. En mayo de 2017 se buscó la vida para saltarse una carrera de F1 con McLaren, Mónaco, y participar en las 500 Millas.

Lo hizo de cine, lideró la carrera durante muchas vueltas con aquel bólido naranja, un Andretti con motor Honda, que lo recompensó por tantas horas de frustración en los últimos años de la Fórmula 1. Ya metido en harina, el piloto se proyectó expansivo, tremendo en su capacidad camaleónica. En 2018 disputó a la vez el Mundial de F1 y el de Resistencia con Toyota. En 2019 conquistó el título WEC y otra vez las 24 Horas de Le Mans. En 2020 se lanzó a la aventura del Dakar. Ahora está en Indianápolis. Lo nunca visto en el deporte del motor.

Alonso persigue una botella de leche. En las 500 Millas, como en la París-Roubaix el trofeo es un adoquín, el ganador recibe una botella de leche según marca la tradición desde 1936. El vencedor, Louis Meyer, siguió los consejos de su madre que le recomendaba beber leche y no alcohol para recuperarse de los esfuerzos.

Para esta edición, el piloto asturiano se ha garantizado no repetir el fiasco de 2019. El año pasado McLaren se pifió en su intento de proporcionar un coche resolutivo al español. No se clasificó entre los 33 primeros y no pudo disputar la prueba. Asociado ahora al equipo Arrows como Arrows SP McLaren, el ovetense confía: «Espero que podamos ser lo bastante rápidos como para luchar por la victoria. Pero en las 500 Millas hay muchos factores, muchas banderas amarillas, que están fuera de tu control. La Indy es un lugar especial y puede que un día todo te salga bien».

Los primeros ensayos, que calibran la clasificación de los pilotos por la media de velocidad que consiguen, indican que Alonso no debería tener problemas en clasificarse entre los 33 mejores y competir el 23 de mayo, el mismo de la final de la Champions, en la mítica carrera norteamericana.

«Tengo desventaja en comparación con el resto, no tengo su experiencia y soy consciente de ello, pero esta carrera es tan especial que a veces el lugar elige quién gana la carrera», cuenta el piloto.

Alonso, que tiene previsto acudir a alguna carrera de Fórmula 1 esta temporada como espectador vip, asegura que puede ser una última oportunidad para buscar la victoria en las 500 Millas porque las dos próximas temporadas tiene un compromiso firmado con Renault en esperanza de volver a ser el que fue, sobre todo a partir de 2022, un dominador de la Fórmula 1.