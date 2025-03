'Resacón', gran vencedor del Premio Partipral

Con una mañana muy soleada y calurosa, se ha disputado la segunda jornada de la Temporada de Otoño en el Hipódromo de Madrid, con siete apasionantes pruebas, todas sobre la pista de hierba, con gran éxito de público, dentro del límite permitido, que dio color a este segundo planazo de domingo, disfrutando y mucho de la emoción de las carreras de caballos y la gastronomía.

La jornada

La mañana comenzó con el PREMIO ARQANA - BIBLIOTECA DEL TURF «MIGUEL ÁNGEL RIBERA», MADE IN SPAIN , para potros y potrancas de 2 años que no hubieran ganado un premio de 10.000 €, distancia de 1.400 metros. Cuatro participantes en el poste de salida. El favorito Qualyse Bareliere, tomó decidido la cabeza poco antes de entrar en la curva previa a la recta final, intentando marcar diferencias, mientras Shangri La, muy al acecho, esperaba su momento para atacar. Por un momento pareció que Qualyse Bareliere iba a aguantar y hacerse con el triunfo, pero Shangri La con un remate más fuerte, pasó con facilidad, consiguiendo una bonita victoria.

«SHANGRI LA» - 1ª CARRERA «PREMIO ARQANA - BIBLIOTECA DEL TURF 'MIGUEL ANGEL RIBERA» Foto cedida por «Revista DC PRO»

La segunda carrera fue el PREMIO WHO'S HE , hándicap desdoblado segunda parte, para caballos y yeguas de tres años en adelante, sobre la distancia de 1.500 metros. Doce aspirantes a la victoria. Carrera preciosa con un final espectacular en la que los siete primeros llegaron en menos de tres cuerpos. Tiermes siempre en los puestos punteros durante el recorrido, en la recta final fue el más fuerte, resistiendo los ataques finales de varios rivales. Consiguió la victoria por un cuello delante de Spanish Colt, que a punto estuvo de cazarle. Tercero a tres cuartos de cuerpo llegó Girón que por una nariz pasó delante de Luanco. Quinta fue Ourea a un cuarto de cuerpo, aguantando por un cuello el rush final de El Bosnia.

«TIERMES» - 2ª CARRERA «PREMIO WHO'S HE» Foto cedida por «Revista DC PRO»

En tercer lugar se disputó el PREMIO CARLOS SOBRINO - CRITERIUM DE POTRANCAS , para potrancas de dos años. Ocho candidatas al triunfo partirán desde el poste de los 1.400 metros. A los pocos metros de darse la salida, Incredit tomó decidida el mando de la prueba y con gran superioridad sobre sus adversarias, fue marcando distancias para ganar de forma contundente por tres cuerpos y medio sobre su compañera de patio Super Trip. A cuerpo y medio llegó Casilda que con un bonito remate, le quitó la tercera plaza a Pretty Emerald. Fracaso total de una de las favoritas, Black Voice, que con una carrera muy gris, solo pudo ser quinta.

«INCREDIT» - 3ª CARRERA «PREMIO CARLOS SOBRINO - CRITERIUM DE POTRANCAS» Foto cedida por «Revista DC PRO»

La cuarta carrera fue el PREMIO FAMILIA GELABERT , soporte de la Lototurf, hándicap desdoblado primera parte, para caballos y yeguas de tres años en adelante. Doce aspirantes a la victoria, 1.500 metros de recorrido. Vetona siempre bien colocada durante el recorrido, al entrar en la recta ya era segunda y presentando su ataque, se fue hacia la meta consiguiendo una apurada pero merecida victoria, ya que en los metros finales atacó con fuerza Leader's Legacy, llegando a tan solo un cuarto de cuerpo. Un cuerpo y medio detrás, rematando de finales por la tercera plaza, llegaron Rugby Indus y Elamirr, separados por un cuello en favor del primero.

VETONA« - 4ª CARRERA »PREMIO FAMILIA GELABERT« Foto cedida por «Revista DC PRO»

En quinto lugar se disputó el PREMIO PARTIPRAL , para caballos y yeguas de 3 años en adelante. Ocho candidatos al triunfo, sobre 1.600 metros de recorrido. Carrera decidida en los últimos metros, con un final espectacular, con los cuatro primeros en un cuerpo. Resacón con un precioso cambio de ritmo, pasó poco antes de la meta a What's Up consiguiendo una gran victoria por tres cuartos de cuerpo. A tan solo una cabeza llegó Tazones que aguantó esa tercera plaza, también por una cabeza sobre Sir Roque, después de marcar el ritmo de la prueba. Amedeo Modigliani que reaparecía después de casi un año sin correr por una lesión, tuvo una actuación muy floja, limitándose a contactar de nuevo con la competición.

La sexta carrera fue el PREMIO REVISTA PURA SANGRE , hándicap desdoblado tercera parte, para caballos y yeguas de tres años en adelante, también sobre la distancia de 1.500 metros. Trece participantes. Nader fue controlando la situación en todo momento,tercero durante el recorrido para en la recta final con un fuerte remate, separarse de sus rivales, consiguiendo una fácil victoria por más de tres cuerpos. Segundo fue Atlántico, siendo tercero dos cuerpos detrás, Myaldagoba. El segundo y tercero no contaban con los apostantes, pagándose la apuesta Trío a 4.028,50€

«NADER» - 6ª CARRERA «PREMIO REVISTA PURA SANGRE» Foto cedida por «Revista DC PRO»

Cerró la jornada el PREMIO KALAWELSH , reservado a Aprendices y Jinetes Profesionales, no ganadores de 12 carreras desde septiembre de 2020. Para yeguas de 3 años en adelante, no ganadoras de un premio de 10.000 €. Cinco candidatas a la victoria partieron desde el poste de los 1.800 metros. La favorita Pravia, quizás con un exceso de confianza, no pudo alzarse con la victoria al ser batida por una cabeza en el mismo poste de llegada, por una muy mejorada Tihanna, que con más convencimiento se hizo con un muy merecido triunfo. Tercera, a más de dos cuerpos detrás, llegó Faveur Grine.

«TIHANNA» - 7ª CARRERA «PREMIO KALAWELSH» Foto cedida por «Revista DC PRO»

Cuadro de honor 1ª CARRERA - PREMIO ARQANA - BIBLIOTECA DEL TURF «MIGUEL ÁNGEL RIBERA» GANADOR Nº 2 «SHANGRI LA» – R. SOUSA – R. AVIAL – BERNARDO SEGUNDO Nº 1 «QUALYSE BARELIERE»– M. E. FERNÁNDEZ – J. A. RODRÍGUEZ – 4C TERCERA Nº 4 «OCEANIC BLUE» – N. DE JULIÁN – CH DELCHER – AGRADO 2ª CARRERA - PREMIO WHO'S HE GANADORA Nº 12 «TIERMES» – I. MELGAREJO – A. SOTO – MIRANDA SEGUNDO Nº 3 «SPANISH COLT» – B. FAYOS – B. RAMA – BRAZACORTA TERCERO Nº 10 «GIRÓN» – J. L. MARTÍNEZ – M. J. PÉREZ – LAS ROZAS 3ª CARRERA - PREMIO CARLOS SOBRINO - CRITERIUM DE POTRANCAS GANADORA Nº 3 «INCREDIT» – R. SOUSA – CH DELCHER – MARQUÉS DE MIRAFLORES SEGUNDA Nº 8 «SUPER TRIP« – I. MELGAREJO – CH DELCHER – AGRADO TERCERA Nº 2 «CASILDA« – J. L. MARTÍNEZ – M. ÁLVAREZ – CELSO MÉNDEZ 4ª CARRERA - PREMIO FAMILIA GELABERT GANADORA Nº 4 «VETONA» – R. RAMOS – A. CARRASCO – HERMANOS ABOIN SEGUNDO Nº 12 «LEADERS'S LAGACY« – R. SOUSA – CH DELCHER – MARQUÉS DE MIRAFLORES TERCERO Nº 6 «RUFBY INDUS« – V. JANACEK – F. RODRÍGUEZ – COCHETEUX 5ª CARRERA – PREMIO PARTIPRAL GANADOR Nº 4 «RESACÓN» – B. FAYOS – J. M. OSORIO – FORMENTOR SEGUNDO Nº 1 «WHAT'S UP» – R. SOUSA – CH DELCHER – MARQUÉS DE MIRAFLORES TERCERO Nº 6 «TAZONES» – R. RAMOS – G. ARIZCORRETA – YEGUADA ROCÍO 6ª CARRERA – PREMIO REVISTA PURA SANGRE GANADOR Nº 2 «NADER» – R. SOUSA – O. ANAYA – REZA PAZOOKI SEGUNDO Nº 9 «ATLÁNTICO» – M. HRUBOSOVA – A. TSERETELI – IGUELDOREAPERTURA TERCERA Nº 14 «MYALDAGOBA» – N. DE JULIÁN – J. C.ROSELL – COMETA 7ª CARRERA – PREMIO KALAWELSH GANADORA Nº 3 «TIHANNA» – J. BORREGO – F. RODRÍGUEZ – ANTHONY FORDE SEGUNDA Nº 4 «PRAVIA» – N. SACCU – G. ARIZCORRETA – YEGUADA ROCÍO TERCERA Nº 1 «FAVEUR GRINE» – A. MARTÍNEZ – A. SOTO – EL VERDUGAL

