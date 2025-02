La Justicia abre diligencias para investigar la querella contra Rubiales y Piqué por la Supercopa

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 4 de Majadahonda ha admitido a trámite la querella presentada contra el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, y el jugador del FC Barcelona Gerard Piqué por el escándalo de la Supercopa de España en Arabia Saudí.

La querella fue presentada por el presidente del Centro Nacional de Formación de Entrenadores (Cenafe) y afiliado de la propia RFEF, Miguel Ángel Galán , el mismo cuya denuncia ante el Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) provocó la destitución en 2017 del entonces presidente de la RFEF, Ángel María Villar , este mismo martes ratificada por el Tribunal Supremo. Galán acusa en esa querella a Rubiales y Piqué de «corrupción en los negocios y administración desleal» por los 24 millones de euros que cobró una empresa de Piqué por intermediar con Arabia Saudí para llevar esta competición a ese país durante seis ediciones (2018-2024).

En un auto con fecha de este lunes y notificado a las partes este mismo martes, ese juzgado de Majadahonda admite la querella y abre diligencias previas por entender que los hechos denunciados «revisten caracteres de los presuntos delitos» de los que Galán acusa a Rubiales y Piqué.

No obstante, el auto de la jueza, al que ha tenido acceso ABC, no menciona expresamente a ambos, porque considera que no están «determinados la naturaleza y circunstancias de tales hechos ni las personas que en ellos han intervenido». Precisamente para eso incoa las diligencias de investigación acordadas este lunes, en las que deberá determinar si imputa a Rubiales, Piqué y otros posibles implicados.

Además, el auto del juzgado madrileño pide que se dé traslado a la Fiscalía Anticorrupción , la primera instancia ante la que denunció Galán y que ya abrió su correspondiente investigación por estos mismos hechos el mes pasado.