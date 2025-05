Un grandioso The Way of Bonnie repite victoria en el Premio Rheffissimo

The Way of Bonnie ganó la quinta carrera, el Premio Rheffissimo-Mahou

En una mañana soleada y calurosa se ha disputado el último Planazo de domingo de la Temporada de Primavera en el Hipódromo de Madrid, con mucho público, que disfrutó y mucho de la emoción de las carreras de caballos, el espectáculo y la gastronomía.

La mañana comenzó con la primera carrera, el Premio Satrústegui , para potros y potrancas de tres años. Cuatro candidatos a la victoria. 1.600 metros de recorrido. Portalma sale rápida de cajones marcando un ritmo falso, seguido de cerca por sus tres rivales, cerrando Maamur. En la recta final se emparejan los participantes y Maamur, con mejor cambio de ritmo, viniendo por fuera, consigue con una bonita victoria. Portalma, a pesar de hacer un extraño en los metros finale,s aguantó el segundo puesto, llegando a medio cuerpo del ganador. Diva Victoria fue tercera, medio cuerpo detrás.

Maamur, vencedor de la primera carrera, el Premio Satrústegui Revista DC PRO

En segundo lugar, se disputó el Premio Játiva-Gastrofestival 2022 , hándicap segunda segunda parte, para caballos y yeguas de cuatro años en adelante, sobre un sprint de 1.200 metros en línea recta. Doce participantes. Kohoof, Bee in Your Bonnet y Derdas, que tenía los tres cajones más exteriores, decidieron atacar desde la salida totalmente por fuera, jugándose la carrera entre los tres. Kohoof fue finalmente el más rápido, sorprendiendo su victoria, que cotizaba casi a 21 a 1. El segundo puesto de Bee in Your Bonnet fue aún más sorpresa, ya que cotizaba a casi a 32 a 1. La gemela se pagó 572 euros por un euro y solo hubo un acertante de la apuesta Trío que se llevó 4.349,80 euros.

Kohhof, ganador de la segunda carrera, el Premio Játiva-Gastrofestival 2022 Revista DC PRO

La tercera carrera fue el Premio Celtic Rock , para potros y potrancas de tres años. Diez aspirantes al triunfo partieron desde el poste de los 2.100 metros. Carrera preciosa con un final super emocionante. Pantxineta cogió pronto la cabeza marcando el ritmo de la prueba. Ya en la recta final intentó hacerse fuerte por los palos y, cuando parecía que podría conseguir la victoria, varios caballos rematando con mucha fuerza le cazaron en el mismo poste de meta. La victoria fue para Cham’s Dream , muy bien llevado por Nicolás de Julián. Segundo, a un cuello, llegó Arenas de Sanpedro , siendo tercero a una cabeza Six Rivers, que también por una cabeza dejó cuarta a Pantxineta. Corvera fue quinta a una cabeza. Llegada espectacular.

Cham's Dream ganó la tercera carrera, el Premio Celtic Rock Revista DC PRO

En cuarto lugar se disputó el Premio Francisco Quílez 'Quilates' (Lototurf), hándicap primera parte, para caballos y yeguas de cuatro años en adelante, también sobre un sprint de 1.200 metros en línea recta. Once participantes. El Bosnia , viniendo también por los carriles exteriores, dominó al lote con bastante solvencia, ganando con gran autoridad. Haddaf , que le correspondió el cajón número 1 de salida, hizo toda la carrera por los palos siendo un muy buen segundo a casi dos cuerpos del ganador. Tercero fue Tunante, que también vino por fuera, demostrando que le cuesta caerse de una llegada.

El Bosnia ganó la cuarta carrera, el Premio Francisco Quilez 'Quilates' Revista DC PRO

En quinto lugar se disputó el Premio Rheffissimo-Mahou , para caballos y yeguas de cuatro años en adelante. Ocho ejemplares partieron desde el poste de los 2.400 metros. Preparatoria del Gran Premio de Madrid. The Way of Bonnie no dio opción a sus rivales, demostrando su superioridad en su primera actuación del año. Siempre en carrera, esperó su momento en la recta final para hacerse con la victoria con gran facilidad. Por la forma de ganar, debería ser el principal candidato al triunfo en el próximo Gran Premio de Madrid. Stour también me gustó mucho, fue el único que intentó hacer frente al ganador. Tercero, rematando de finales, llegó Qatar River pasando a un gris Lorthofthehorizon .

Cerró la mañana en sexto lugar, el Premio Príncip Duero (patrocinado por Pronoturf), hándicap descendente, para caballos y yeguas de tres años en adelante, también sobre la distancia de 1.600 metros. Siete candidatos al triunfo a las órdenes del juez de salida. Paderno, haciendo carrera de espera, entrando último en la recta final, con un precioso cambio de ritmo viniendo por fuera, consiguió alzarse con el triunfo con relativa solvencia. Oceanic Blue , también con un bonito remate viniendo desde atrás, se hizo con el segundo puesto llegando a un cuerpo. Vegadeo, que apuntó mucho en la recta final, se tuvo que conformar con el bronce entrando en el poste de meta, un cuarto de cuerpo después.

Paderno, vencedor de la sexta carrera, el Premio Príncipe Duero Revista DC PRO

En esta penúltima jornada del Campeonato PonyTurf se disputaron dos carreras. La primera, Premio Solán de Cabras, resultó ganador Piropo con la joven amazona Olivia Hernández; y en la segunda, Premio Multifrutas Solán de Cabras, el ganador fue Lucero con Noa Velasco. El próximo sábado 4 de junio conoceremos a los ganadores de esta primera temporada del campeonato.

Cuadro de honor 1ª CARRERA - PREMIO SATRÚSTEGUI GANADOR Nº 1 “MAAMUR” – R. SOUSA – O. ANAYA – EL BILLETERO SEGUNDA Nº 4 “PORTALMA”– C. CADEL – P. OLAVE – SANTIAGO TERCERA Nº 3 “DIVA VICTORIA” – J. L. MARTÍNEZ – CH. DELCHER – TOLEDANA-BECARES 2ª CARRERA - PREMIO JÁTIVA - GASTROFESTIVAL 2022 GANADORA Nº 12 “KOHOOF” – B. ESTUPIÑAN – F. JIMÉNEZ – EACHWAY SEGUNDA Nº 13 “BEE IN YOUR BONNET” – N. DE JULIÁN – D. FARLETE – ALEGRE TERCERO Nº 4 “DERDAS” – N. SACCU – G. ARIZCORRETA – VALLADOLID 3ª CARRERA - PREMIO CELTIC ROCK GANADORA Nº 6 “CHAM’S DREAM” – N. DE JULIÁN – J. HORCAJADA – CHAMARTÍN SEGUND0 Nº 1 “ARENAS DE SANPEDRO" – R. SOUSA – B. VALENTI – SALVADOR MARQUEZ TERCERO Nº 4 “SIX RIVERS" – J. ZAMBUDIO – CH. DELCHER – MARQUÉS DE MIRAFLORES 4ª CARRERA - PREMIO FRANCISCO QUILEZ “QUILATES” GANADOR Nº 4 “EL BOSNIA” – V. JANACEK – G. ARIZCORRETA – YEGUADA ROCÍO SEGUNDO Nº 8 “HADDAF" – C. HAZEN – O. ANAYA – SARMIENTO DAVID TERCERO Nº 2 “TUNANTE" – N. SACCU – J. A. RODRÍGUEZ – E. PÉREZ GUZMÁN 5ª CARRERA – PREMIO RHEFFISSIMO - MAHOU GANADOR Nº 1 “THE WAY OF BONNIE” – V. JANACEK – G. ARIZCORRETA – YEGUADA ROCÍO SEGUNDO Nº 4 “STOUR” – R. SOUSA – O. ANAYA – REZA PAZOOKI TERCERO Nº 3 “QATAR RIVER” – J. L. MARTÍNEZ – B. VALENTI – RAPIER 6ª CARRERA – PREMIO PRÍNCIPE DUERO - PRONOTURF GANADOR Nº 4 “PADERNO” – R. SOUSA – F. RODRÍGUEZ – ANTHONY FORDE SEGUNDA Nº 7 “OCEANIC BLUE” – J. ZAMBUDIO – CH. DELCHER – AGRADO TERCERO Nº 6 “VEGADEO” – V. JANACEK – G. ARIZCORRETA – YEGUADA ROCÍO