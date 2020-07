Golf Así se forjó el número uno del mundo de golf Desde que quedó campeón de España con 15 años, Rahm no ha dejado de evolucionar para ser el golfista más completo

Forjar un número uno del deporte no es una tarea fácil. Hay millones de practicantes en todo el mundo y ser el más destacado es casi imposible. Por eso, la motivación y la confianza deben ir parejas a una calidad intrínseca y a una excepcional capacidad de trabajo. «Cuando siendo un niño me dijo "Eduardo, yo voy a ser número uno del mundo" me dejó alucinado –explica Eduardo Celles, su primer entrenador–. No me dijo creo o me gustaría, sino que lo expresó con tanta determinación y claridad que no era una fanfarronada de bilbaino... y mira por dónde, diez años después lo ha conseguido».

Esta declaración de intenciones comenzó a tomar forma cuando a los 15 años Jon