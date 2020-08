La exhibición sobre la pista de un joven de 16 años al que comparan con Usain Bolt

Con once títulos mundiales y ocho olímpicos como velocista, Usain Bolt es considerado el hombre más rápido del planeta. Poseedor además de los récords mundiales de los 100 y 200 metros lisos, cualquier comparación con el atleta jamaicano parece, cuanto menos, osada. Sin embargo, un joven estadounidense de apenas 16 años ha logrado que, al menos, sea digno de un elogio así.

Erriyon Knighton consiguió este viernes romper el récord nacional de Estados Unidos en los 200 metros lisos de la Amateur Athletic Union (AUU) para jóvenes de 15-16 años, al conseguir bajar la marca a 20,33 segundos.

Erriyon Knighton ran a wind legal U.S. No. 1 in 20.33 AND set a new 200m national record. Did we mention this is the 15-16-year-old age group?😱🤯 He's unbelievable! https://t.co/S1hmkVn34Kpic.twitter.com/7BSI2IFKWw