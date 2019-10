Deportes El dulce dilema de Salma Paralluelo La deportista de 15 años, que triunfa en atletismo y fútbol, no se decantará por una sola disciplina hasta cumplir los 18

Alejandro Díaz-Agero @abc_deportes Actualizado: 06/10/2019 08:43h

Salma Celeste Paralluelo Ayingano (Zaragoza, 13 de noviembre de 2003) tiene las piernas tan largas como las dudas. No le faltan los motivos. Lo suyo es un dilema con tintes shakesperianos: ser futbolista y no ser atleta, ser atleta y no ser futbolista. Hasta el momento es tanto (y tan bien) una cosa como la otra. Además de una importante ristra de medallas y récords, es la segunda atleta más joven de la historia en viajar a un campeonato de Europa. Entre medias, tuvo tiempo para proclamarse campeona de Europa y del Mundo con la selección española sub 17 de fútbol.

El hito, de por sí una proeza para una niña que todavía está formándose y que compite con chicas hasta dos años mayores que ella –con todo lo que conlleva una diferencia física así cuando se trata de adolescentes–, esconde su mayor virtud en lo que es un hándicap tremendo, los entrenamientos. Más allá de los problemas que pueda conllevar compaginar las competiciones de una y otra disciplina, se impone el límite de tiempo que ofrecen las semanas. Mientras que un atleta de la proyección de Salma se entrena entre cuatro y cinco días cada siete, a ella no le queda más que calzarse los tacos un par de veces. Con suerte. Y con gusto, porque nadie la obliga a machacarse hasta tal punto.

«Salma es un regalo»

Tentada ya por clubes de la Liga Iberdrola, entre ellos el que la próxima temporada absorberá el Real Madrid, el Tacón, la aragonesa, que hasta ahora jugaba al fútbol en el Zaragoza CFF y practicaba atletismo con el Club Scorpio 71, se ha decantado por el combo que le proponían el Villarreal y el Club Playas de Castellón. «Para nosotros, tener a Salma es un regalo, y todo lo que podamos sacar de ella es positivo. La vamos a exprimir todo lo que podamos», cuenta al otro lado del teléfono Sara Monforte, entrenadora del Villarreal. Detalla que todavía están por trazar las líneas gruesas del plan de entrenamientos que harán al alimón con sus técnicos en atletismo. También habrá que planificar cómo se reparten los esfuerzos de Salma cuando lleguen las competiciones de atletismo, en enero. Un puzle de sudores y músculos cargados que habrá que completar como se pueda porque Salma, al menos hasta que cumpla 18, no se plantea frenar en ninguno de los dos deportes.

Por el momento, Salma se dedicará por completo al Villarreal hasta que se acerque 2020. Representada por la agencia Bahía, al frente de la cual figura José Antonio Martín Petón, dio a conocer sus virtudes con la pelota en Zaragoza con solo 13 años. «Jugamos un partidillo y aluciné. Era un portento. Ese verano jugamos un torneo en Villarreal y fue elegida mejor jugadora. Es una atleta. Tiene el doble de espalda y de todo. Y muchísima velocidad, pero también calidad y una definición espectacular», describe Monforte, antes compañera y hoy maestra.

Sin desarrollar

No opina lo mismo Félix Laguna, su entrenador en atletismo, ahora obligado a guiarla desde la distancia que separa Zaragoza de Castellón. «Está al nivel de las mejores a su edad, pero con una salvedad: lo hace sin entrenar. Para mí, es una atleta que juega al fútbol, no al revés. Tiene el centro de gravedad muy alto, y las espaldas anchas. Pero su estructura es fofa, laxa, no está desarrollada muscularmente. Tiene un margen de desarrollo altísimo, porque en su vida ha tocado una pesa», esgrime el preparador.

Habituado como está a tratar con ella, «casi una hija» para él, asegura no tener ni idea de por dónde tirará Salma. «Cuando llegue a su plenitud física y mental, que se decida. Cualquiera de los dos le va a exigir dedicación plena. Pero de momento, si es campeona de España en atletismo, y del Mundo en fútbol, ¿por qué no va a seguir? Que podría ponerse a ello e ir a los Juegos Olímpicos con 16 años? Pues claro. Pero hay que ir con mucho cuidado», asevera.

Especializada en la categoría reina del atletismo, los 400 metros, mejor aún si hay vallas de por medio, debe lidiar en la pista con las contradicciones que plantean los hábitos adquiridos en el fútbol, donde se tiende a mantener las rodillas flexionadas en una posición de tensión y centro de gravedad bajo que ayude a mejorar la reacción cuando toca defender, algo que en atletismo es «como ir con las ruedas pinchadas». Cambia también la técnica de carrera, del apoyo prácticamente plano en el fútbol, a un juego de tobillo fundamental sobre el tartán.

En enero del año pasado, su debut en el 400m, registró una marca de 57,43 segundos sin haber tenido más de diez sesiones de entrenamiento con Laguna, el técnico que la introdujo en el profesionalismo. En octubre, campeonato de Europa de Glasgow, el registro bajó casi cuatro segundos, 53,83s, a un segundo del que vale un billete para los Juegos.

«He tenido más de 70 campeones de España, y no he visto a nadie como ésta. Si estuviese en Estados Unidos, estaría becada hasta las cejas», lamenta Laguna, pendiente de coordinarse con el Villarreal para hallar un equilibrio que beneficie a la deportista. Hasta que la decisión se imponga como un escollo insuperable, Salma planea alargarla tanto como se lo permitan sus zancadas, ya sea para correr más que nadie hacia una línea de meta o una portería.