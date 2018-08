NFL El deportista más volcado con las víctimas del huracán Harvey El jugador de fútbol americano J.J. Watt ha conseguido recaudar más de 40 millones de dólares para los afectados por la catástrofe de 2017

S.D.

El 27 de agosto de 2017, el jugador de Houston J.J. Watt lanzó una campaña de recaudación de fondos en línea para recaudar dinero para las víctimas del huracán Harvey.

El lunes, en el primer aniversario del inicio de la campaña, la fundación de Watt reveló que el Hurricane Harvey Relief Fund recaudó 41,6 millones de doláres para convertirse en la mayor recaudación de fondos realizada por crowdfunfing en la historia.

La fundación también anunció que los fondos se habían distribuido a ocho grupos sin fines de lucro: All Hands and Hearts, Americares, Boys & Girls Clubs, Baker Ripley, Feeding America, Hábitat para la Humanidad, Save the Children y SPB.

El dinero se ha utilizado para reparar y reconstruir más de 600 viviendas, financiar más de 420 guarderías y programas extracurriculares, pagar los servicios de salud a los necesitados y proporcionar más de 26 millones de comidas.

«Al reflexionar sobre los efectos del huracán Harvey hace un año, los recuerdos de destrucción y devastación permanecen, pero están acompañados por recuerdos de esperanza, desinterés y la belleza del espíritu humano», ha dicho Watt en una declaración difundida por su fundación. «Fui afortunado de presenciar esa generosidad de primera mano, ya que la recaudación de fondos que comencé con un objetivo simple de 200.000 dólares se convirtió en una increíble fuente de apoyo de personas de todo el mundo».

Cuando los Texans no pudieron regresar a Houston después de un juego de pretemporada en New Orleans, el equipo fue enviado a Dallas. Fue allí, en su habitación de hotel, donde Watts lanzó la recaudación de fondos. En las primeras dos horas, se había encontrado con ese objetivo de 200.000 dólares. En tres semanas, alcanzó los 37 millones, y las donaciones han seguido llegando desde entonces.

Watt, de 29 años, también ha afirmado que en el próximo año, los fondos continuarán yendo hacia la restauración de hogares, los servicios de salud, la distribución de alimentos y la reconstrucción de los clubes de niños y niñas dañados.

«Si bien se ha logrado mucho en los últimos 12 meses, aún queda mucho trabajo por hacer. En el futuro, habrá más de lo mismo, ya que seguiremos trabajando con nuestros increíbles socios sin fines de lucro para proporcionar tanta ayuda y apoyo como podamos para los afectados por Harvey».

Por sus esfuerzos, Watt fue nombrado el Hombre del Año de la NFL Walter Payton 2017 y el Deportista del Año galardonado por Sports Illustrated con José Altuve de los Astros de Houston.