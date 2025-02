«En las competiciones tiramos en apnea y podemos llegar a 160 pulsaciones por minuto»

El nuevo campeón de Europa de tiro con arco es español, su nombre es Miguel Alvariño y con 28 años se colocó en la cima del ranking mundial en la categoría. Después de haber conquistado el oro europeo en Bakú en 2015 logró repetirse este año en Múnich donde también conquistó una plata por equipos junto a Pablo Acha y Daniel Castro.

Se ha situado en el número uno del ranking mundial, ¿Cómo lo vive?

Estoy muy feliz, es increíble sobre todo por conseguirlo contra profesionales, yo no lo soy. Aunque entrene como un profesional, no lo soy a todos los efectos. No cobro nada, me gasto mis ahorros en esto, en mis entrenamientos. Ni yo ni mi 'staff' recibimos sueldo, lo hacemos por amor a este deporte. En las competiciones internacionales la Federación te ayuda, pero no tengo sueldo. Nadie me paga para entrenar, ni el fisioterapeuta ni mis sesiones...

¿Dónde nace su pasión por el tiro con arco?

En un pueblo de Galicia, As Pontes. Mi exentrenador pasó por el colegio para hacer probar a los niños y yo me fui enganchando desde aquel momento. Tenía 14 años, desde entonces empecé a tirar y me fui marcando objetivos.

¿Cuáles son las principales dificultades de ser arquero en España?

La principal es que no somos profesionales. Tenemos becas y, si con suerte las conseguimos, podemos llegar a competir. Si no, es trabajo individual de cada uno y es un 'apostar por el deporte'. Es difícil medirse con países como Turquía, Alemania y Italia, donde los arqueros son profesionales, tienen un sueldo y se pueden dedicar a esto completamente. Yo no puedo hacerlo.

¿Se dedica a otras cosas además del tiro con arco?

Me estoy sacando la licencia para conducir camiones y autobuses, el resto del tiempo me dedico a tirar con arco porque este año me lo he planteado así. Esto significa gastar tus ahorros en este deporte.

¿El rol de la Federación es importante para el desarrollo de este deporte?

Claro, si los clubes pudiesen hacer instalaciones mejores, con ayudas, no se necesitarían grandes inversiones. Lo que necesitamos es un campo y una sala de 30 metros con la posibilidad de entrenar dentro y fuera, solo así se marcaría una gran diferencia en este deporte. En España tenemos instalaciones anticuadas, en invierno llueve mucho y no podemos entrenar porque no hay estructuras cubiertas, a mí y a mis compañeros nos toca entrenarnos fuera mientras nuestros rivales son deportistas de alto rendimiento y con equipos profesionales. En estas circunstancias, yo me digo a mi mismo que siempre comienzo perdiendo 1-0.

En un deporte que exige tanta concentración, ¿Cómo prepara este aspecto?

Trabajo con una coach, Cristina, que me ayuda a nivel mental, uno de los aspectos más importantes de este deporte. Para entrenarnos tiramos en apnea, hacemos muchos ejercicios de respiración, relajación y visualización.

¿En qué consisten estos entrenamientos?

La visualización se puede hacer en primera, segunda o tercera persona: te visualizas haciendo el torneo con todas las circunstancias que puedan pasar, como con lluvia, viento o con cielo despejado. De esa manera estás preparado cuando llegas al campeonato ante cualquier eventualidad. Para la parte de relajación hago ejercicios que me ayudan a tener los latidos más bajos posibles, para alcanzar un nivel de tranquilidad. Podemos llegar a 160 pulsaciones compitiendo, pero tú desde fuera no lo ves, lo único que se ve es que no me muevo, parecemos tranquilos.

¿Eso cómo lo consigue?

Hago cardio 30 minutos como mínimo al día y dos veces a la semana hago una hora, mientras a día alternos entreno dos grupos musculares diferentes. A nivel técnico, tiro flechas seis horas, que son 300-350 flechas al día. Si piensas que abriendo el arco genero una fuerza de 23 kilos, y si se considera el número de flechas que tiro, entonces ahí se va entendiendo el esfuerzo. A todo esto se debe añadir la hora y media de gimnasio que hago antes de lanzar con arco. Intento entrenar todo lo posible, incluso la mente, para ser lo más completo.

¿Cuáles son las complejidades para manejar un arco?

El problema es que para lanzar una flecha tienes que cargar con los kilos que generas, más el peso del arco, que puede variar, a veces 3 o 4 kilos. Cuando abres tienes mucho peso que soportar, más la presión de la competición. Una ronda de clasificación son 22 flechas, un milímetro que te muevas te cambia todo. Imagínate la máxima presión por estar en una competición mundial y todo va sumando. Desde fuera parece muy sencillo, pero para mí es uno de los deportes más completos y difíciles del mundo.

A la hora de competir, ¿Cuál es la parte que más esfuerza un arquero, que tipos de lesiones se pueden presentar?

Los hombros son la parte más solicitada por el peso del arco que el cuerpo debe sostener. El musculo que más esforzamos es el hombro de cuerda del arco, los arqueros suelen tener lesiones en este punto porque obviamente es la parte que más utilizamos de manera repetitiva cada vez que lanzamos. Yo tiro desde 2008 y, afortunadamente, nunca me he lesionado.

¿Arquero se nace o se puede construir con los entrenamientos?

Esto es un poco como todo en la vida, si naces con 'estrellitas' tienes el camino más fácil. Yo, por ejemplo, estaba en un club con otros dos arqueros y era el peor de todos, pero mira ahora dónde he llegado. Es trabajo, trabajo y trabajo. Si naces con un talento puede ser que llegas antes, pero también trabajando duro puedes alcanzar el objetivo.

¿Cuáles son las diferencias más grandes entre competir individualmente o en equipo?

Lo afronto igual porque quiero ganarlo todo; obviamente en equipo si fallas hay compañeros que te pueden ayudar y salvar o viceversa. No me siento diferente al competir solo o en equipo.

¿Sus objetivos para el futuro?

Mejorar y dar pasos para ser cada día mejor, a nivel de títulos no puedo predecir mucho porque en este deporte hay muchas variables y condiciones que pueden marcar una competición.

Después de dos oros Europeos, un oro Mundial, ¿Cuál es el paso que falta para llegar al final de los Juegos Olímpicos?

Hay que seguir tratando en esta línea, pero sobre todo disfrutar de lo que haces, es lo más importante. Dar el máximo siempre, al final llegas al objetivo. Estos dos últimos años han sido lo peor de mi carrera deportiva, pero al final aquí estoy de vuelta.

A pesar de todos los títulos conquistados, ¿Cuál es su principal motivación para seguir entrenando y luchando?

Yo lo que hago es tratar de ser cada día mejor, el límite es la perfección. Yo no me voy a relajar, ahora mismo también estoy entrenando, al final de la temporada la valoraré para buscar los puntos débiles y mejorarlos de cara al siguiente año.

¿Cuál es el mayor logro, más allá de los trofeos, que ha conseguido gracias a este deporte?

A nivel humano este deporte me ha enseñado mucho. Después del duro golpe de la pandemia y de los Juegos de Tokio. Me ha demostrado que soy capaz de lo imposible, de volver estar ahí, llegar al número uno del ranking mundial. Me ha hecho fuerte mentalmente y sobre todo me ha convencido de que no me rindo en ninguna circunstancia, de cara a la vida y al futuro.

¿Siente más presión después de haber ganado este europeo?

No porque siento que no debo demostrar nada a nadie, soy consciente de que no puedo ganar todas las competiciones, lo que tengo claro es que debo dar todo de mí.

¿En quién se inspira como deportista?

Mis ídolos son Rafa Nadal, Fernando Alonso y Marc Márquez. Una combinación de ellos tres formaría mi deportista ideal, me gustaría ser la mejor versión de los tres. Son ejemplos de superación, sacrificio, de humildad, todos estos son valores en los cuales me identifico mucho.

¿Cuáles son las claves fundamentales que usted sugerirías a quien quiere acercarse a este deporte?

Las claves fundamentales son pasión, humildad y fuerza. Esto es lo que diferencia un campeón de una persona 'normal'.