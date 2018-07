Récord de Home Runs en un All-Star. Así se resume un muy emocionante partido que terminó con victoria para la American League por 8-6 frente a la National League. El encuentro se decidió en la décima entrada, añadida tras llegar al final de los turnos reglamentarios con 5-5 en el marcador.

El partido terminó con diez Home Runs. El anterior récord de «Jonrons» en un All-Star Game era de seis -en 1951, 1954 o 1971-.Aquí están todos ellos, además de las jugadas más destacadas del encuentro.

Alex Bregman, tercera base de los Houston Astros, se llevó el MVP del partido. Además del trofeo, el bateador de 24 años se llevó un Chevrolet Camaro SS Coupe 2019 que acto seguido regaló a su madre.

To the victor goes the spoils.

@chevrolet#AllStarGame MVP @ABREG_1 takes the Camaro and gives it to his mother. 👏 pic.twitter.com/63As1ZC8K9