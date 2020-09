Artes Marciales Mixtas Conor McGregor se derrumba: «No puedo seguir así, estoy devastado» El mediático luchador no ha encajado bien un nuevo problema extradeportivo: fue detenido en Córcega y acusado de intento de agresión y exhibicionismo sexual

Mientras regresa o no al octógono de las Artes Marciales Mixtas, que llegó a dominar con puño de hierro, Conor McGregor no deja de meterse en problemas pese a que debería tener una cómoda y resuelta vida por delante.

El sábado se hizo público que el irlandés había sido detenido en Córcega por una denuncia por agresión y exhibición sexual. Según los informes, McGregor supuestamente mostró sus partes íntimas a una mujer casada mientras se encontraba en un yate.

El excampeón del Ultimate Fighting Championship (UFC) no tardó en quedar libre, pero el caso sigue abierto, por lo que podría ser citado a declarar próximamente.

Una situación que, por mucho que sus abogados nieguen cualquier delito, ha afectado a McGregor. Después de varios días de silencio el mediático luchador se desahogó a través de las redes sociales: «No puedo seguir así. Estoy devastado». Un mensaje que borró poco después.

Su sinceridad provocó compasión y ataques a partes iguales. Y ante uno de ellos McGregor no pudo contenerse: «Trabajas en la prevención del suicidio y aún así me ridiculizas en este horrendo momento de mi vida. Intento mantenerme fuerte por mis hijos y por la gente que me ama y apoya. Gracias por los insultos, hipócrita».