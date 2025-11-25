Suscríbete a
El periodismo rinde un cálido homenaje a Alfonso Ussía

Más de 60 figuras de todos los ámbitos y generaciones del periodismo unen sus voces en el libro 'Alfonso Ussía, la escritura indomable'

Alfonso Ussía: «ABC reunió a la generación del siglo de oro del periodismo literario español»

«Alfonso Ussía ha sido un escritor insobornable», dijo Julio Valdeón al abrir el gran homenaje que le rindieron este martes colegas, compañeros y, seguramente, unos cuantos rivales de toda la vida, es decir, toda la profesión periodística, por su trayectoria. Después de un vídeo ... que resumía momentos estelares de su carrera (de humorista y periodista), que arrancó carcajadas y aplausos por igual, intervino su hijo Alfonso J. Ussía: «Me dedico a esto porque me quería parecer a mi padre». Evocó la convivencia familiar con el autor alérgico a lo cursi y a los versos cojos. Con ayuda de los amigos presentes, fueron recordándose anécdotas y episodios de su vida, la candidatura a la presidencia del Real Madrid, la escritura de libros y columnas y el humor radiofónico.

