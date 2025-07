Esta vez Bruno Aloi pudo contra los elementos y se proclamó campeón de las novilladas de Las Ventas

Llorando, con las emociones a flor de piel, miraba Bruno Aloi doblar a Lagartijero. Se volcó en la suerte a matar o morir con el cuarto toro (novillo de edad, pero con más cara que muchos cinqueños), sufriendo una fortísima voltereta. Ni se ... miró, ni un gesto hizo, pero no podía evitar la emoción, sabiendo que la primera oreja de la final iba a sus manos, tras pasar un mal rato con el incierto cuarto. Y, como siempre le pasa al mexicano, los elementos estuvieron en su contra. Esta vez, en forma de un viento que complicó y deslució todas las faenas de la noche.

Le faltó poderle al de Guadaira, pero no faltaron valor y compromiso, postrándose de rodillas para terminar con manoletinas frente al más que serio animal, y tirarse a matar, con todas las consecuencias, tras pasaportar en primer lugar a otro utrero con aspecto de toro, soso y sin fuerza, con el que sólo pudo justificarse con la muleta, más tiempo en horizontal que en vertical, por el aire. Y fue proclamado triunfador de la cuarta edición con total justicia. Sólo hay un ganador, pero los tres novilleros torearán la próxima Feria de Otoño por el nivel mostrado. Algo más que merecido tras una noche con un encierro con una presentación un punto por arriba, y una gran entrada que hoy sí vino a ver la novillada, y siguió la labor de los tres chavales con educación y atención.

Inteligente estuvo El Mene al irse a los terrenos del 5, donde molestaba algo menos el aire. ¡Y qué calidad tuvo este Flamante! Le faltaba un poquito de fuerza, pero era pronto, con clase, recorrido y nobleza. Y calidad tuvieron también los pases de pecho de Iker, cuando le daba la distancia que pedía el de Guadaira, al que había que perderle pasos. Cuando lo hizo el zaragozano, llegaron los mejores pasajes con la diestra en una faena un tanto irregular, marcada por el viento. Lo mejor fue el final de faena, con un extraordinario doblón. Pero supo a poco.

Faltó algo más, con un novillo que tenía tantas virtudes como falta de ambición el novillero. Aunque sí se había ganado una oreja, que el usía no concedió pese a una petición mayoritaria. Y una merecida ovación cerrada se llevó este Flamante en el arrastre, al que El Mene había brindado a otro súper clase, y anterior ganador de este certamen, actualmente olvidado por los empresarios: Mario Navas.

También pareció tener calidad al natural Pedante, un novillo mal lidiado, sin fuerza, y que, de tener algo, era pronto y en la mano. Lo crujió en el inicio de faena, y aculado en tablas se quedó el utrero, totalmente acobardado. Parecía tener El Mene la cabeza en su novillo anterior, y tal vez en la oreja que paseó el compañero... Sea como fuere, breve estuvo el zaragozano, de extraordinario corte pero que no tuvo su tarde.

Una pintura era el jabonerito tercero. Un novillo con aspecto de toro de plaza de primera del mismo color que la arena, que atendía a todo pero sin querer ir a nada. Con cabeza lo recibió Pedro Luis donde estaban los papelillos, y ahí empezó por bajo. Fue una papeleta complicada de resolver, porque el animal no tenía clase, soltaba la cara, y cada vez hacía más aire. Sufría Morenito de Aranda, que le seguía por el callejón, como asustados estaban los aficionados, porque se estaba en un '¡ay!' en cada muletazo. Menos mal que al distraído animal le fallaban las fuerzas, porque si no, se lo habría llevado en varias ocasiones por delante, porque encima no tenía recorrido. Valentísimo estuvo el peruano, jugándosela con un novillo que más que de Guadaira parecía de Prieto de la Cal, desde su morfología y capa, hasta su comportamiento. Finalizó por naturales a pies juntos de aire tomasista.

A portagayola se fue Pedro Luis a recibir al sexto. Bueno, la portagayola actual, es decir, una larga de rodillas en los medios. Pasó por encima de él el animal, que casi lo estampa contra las tablas. Un quite providencial hizo que el susto quedara sólo en un empujón cuando tomaba el olivo el peruano, que hizo un saludo con vistosas chicuelinas y revolera. El viento (frío) no daba tregua, y el novillo, que se movió con un trote cochiquero los primeros tercios, continuó igual en el inicio de faena, por bajo. Humillaba a ratos este Ocio, pero embestía algo descompuesto. No era nada fácil, pero le bajó mucho la mano Pedro, y logró pegar naturales muy profundos, que llegaron al tendido. Una lástima lo encogido y parado que estuvo en la espada, el único fallo del peruano esta noche.