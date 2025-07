La tormenta eléctrica acompaña un diluvio de toreo de Bruno Aloi

Un gran ambiente se vivió en la segunda de las novilladas nocturnas. Muy por encima de la tarde estuvo Fabio Jiménez, con una alternativa ya a las puertas. Tal vez esta haya sido su última novillada, y es verdad que está a gorrazos ya ... con el novillo. Pero también estuvo por encima de las circunstancias Bruno Aloi, que tuvo todas las condiciones meteorológicas en su contra, y sobresalió en una tarde marcada por el escaso juego de los novillos, a excepción del buen quinto.

Tomaba antigüedad Sagrario Moreno con Presumidito, un novillo bien presentado pero justito de fuerzas, protestado los primeros tercios. Dejó Fabio Jiménez una bonita media al colocarlo al caballo, y quitó Bruno Aloi por cordobinas. Comenzó muy suavecito el de Alfaro, y el mugidor animal quería tomarla, pero no podía con su alma. Así transcurrió la faena, entre el buen hacer de Jiménez y la poca vida de su oponente.

Poca historia tuvo su segundo, un animal que tuvo movilidad los primeros tercios, pero que se vino estrepitosamente abajo en la muleta. Fue muy mal picado por Carlos Pérez, mismo picador que provocó el neumotórax que le impidió al riojano matar a su segundo novillo de Conde de Mayalde en San Isidro. Por ahí fueron, también, los tiros de ese novillo.

Fue matar Fabio al primero y escucharse un trueno fuerte. «Daban lluvia, pero espero que no caiga», se oyó. Pues fue decir eso, y empezar a caer la mundial, con unas gotas gordísimas que hicieron que la mayoría de gente huyera en desbandada. Los que se quedaron, aplaudieron el templado saludo de Bruno Aloi, que no pudo estar tampoco mejor con el animal falto de casta y de fuerza que tuvo enfrente. Incluso le robó meritorios naturales, tras comenzar de rodillas en el tercio. Mucha disposición bajo el aguacero. Y fue caer el segundo, y dejar de llover.

Mas se volvió a repetir la historia en el quinto: recibió con despaciosidad a Barbanero, un novillo un punto por arriba, y volvió a diluviar. Esta vez, encima, con muchísimo viento. Tiene un mérito increíble mover los trastos con todas las condiciones meteorológicas en contra, pero más aún hacerlo con el temple y el buen hacer del mexicano. Comenzó en los medios de rodillas, y continuó toreando con gusto al que, a la larga, fue el mejor novillo del encierro. Le habría cortado una oreja de no haber fallado con el acero, porque inteligente fue la faena, y bonito el epílogo, por bajo. Debería haber dado la vuelta al ruedo, pero mucha gente, empapada y que aguantaba estoicamente, agradeció que se guardara.

Aún se oía tronar de lejos cuando se fue a chiqueros Pedro Luis a recibir al novillo dejar su presentación. El de Sagrario Moreno le quitó el capote, así que se plantó en el tercio para dar, ahora sí, la larga cambiada de rodillas. Durante el mal hacer del picador, se vio al novillo ir al caballo con alegría, cosa que aprovechó el peruano para citarlo en los medios. Y Falsete iba, pero haciendo honor a su nombre, porque se le quedaba debajo por los dos pitones. Alargó de más una labor que no tenía ningún futuro, con algún que otro rayo de fondo.

Y, como antes, se fue la lluvia cuando el peruano iba a portagayola. De nuevo no le salió la larga, al no terminar de coordinar el juego de brazos, pero la intención ahí queda. Está algo verde, y se nota, cosa lógica en la presentación. Pero valor tiene, y mucho, como volvió a mostrar con Carpintero, también, cómo no, mal picado. Brindó el toro a Morenito de Aranda, mientras arreciaba, de nuevo, la última tromba de agua de la noche. Poca historia la de este sexto, con el que estuvo voluntarioso, aunque algo rapidillo el novillero. Cuando se echaba el animal, en la plaza sólo quedaban los espectadores más valientes.