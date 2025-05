Tres novilleros en el punto de mira: Alarcón, Lamothe y Navas estrenan la temporada en Las Ventas

La temporada taurina en Las Ventas ya está en capilla. Las puertas de la Monumental madrileña se abren este domingo a las seis de la tarde con una novillada de Fuente Ymbro, propiedad de Ricardo Gallardo. Harán el paseíllo Álvaro Alarcón, Yon Lamothe y Mario Navas. Hablan sus protagonistas:

Álvaro Alarcón

El pasado 23 de mayo conseguía Alarcón abrir la Puerta Grande de Madrid con novillos, también, de Fuente Ymbro. Recuerda que «fue un momento muy feliz, tenía muchas ganas de torear en Madrid, es una plaza con la que soñaba, sueño y soñaré siempre. Estoy deseando volver a torear en ella».

Una cita importante en esta ya iniciada temporada, con triunfo incluido en Valencia, donde cortó una oreja, en la que se despedirá de la afición venteña como novillero con caballos. «Tengo muchas ganas de poder llegar el 26 de marzo y pisar Madrid. No con menos compromiso porque para mí es una novillada con mucha importancia. Quiero que la gente vea esa evolución en mí y entregarme», destaca.

Noticia Relacionada Todos los carteles de San Isidro 2023, el Mundial de las figuras Rosario Pérez El consejo taurino de la Comunidad de Madrid aprueba la feria, calificada de «muy buena», pero en la que se echa en falta mayor apuesta por el futuro

Álvaro Alarcón cumplirá el sueño de todo torero y se convertirá en matador de toros el próximo 10 de mayo en el arranque de la Feria de San Isidro. Un cartel de máximas figuras junto a El Juli y Roca Rey con toros de La Quinta. «Pensar en el día de la alternativa me hace soñar mucho. Todo el mundo te habla de la alternativa. Pero yo primero pensaba en Valencia y ahora pienso en la novillada de Madrid. Parece contradictorio pero de momento no pienso en la alternativa», remarca.

Yon Lamothe

La pasada Feria de Otoño, el 6 de octubre, Yon Lamothe se presentaba como novillero con caballos en Madrid. Una novillada de Valdellán, junto a Diego García y Jorge Martínez. Lamothe recuerda que aquel día tuvo la suerte «de poder presentarme en esta plaza tan bonita, aunque las cosas no salieron como había soñado. Siempre en los momentos más complicados he sido capaz de entender muchas cosas y creo que esa tarde de otoño me sirvió mucho».

Yon Lamothe Plaza 1

Una fecha importante para el francés: arranque de temporada y despedida de novillero con caballos de la afición madrileña antes de su alternativa. «Hasta que llegue la alternativa queda tiempo y lo primero para mí es Madrid. Va a ser un día clave, no solo de mi temporada sino de mi carrera». Además, Yon afirma que vuelve a Madrid «con esa ilusión y compromiso que requiere la primera plaza del mundo». «Recuerdo que cuando me fui el 6 de octubre de esa plaza en silencio, me puse enseguida a trabajar con el único objetivo de volver y conquistar a su gente y afición».

Yon Lamothe se convertirá en matador de toros en una alternativa de lujo el 19 de julio en Mont de Marsan. Un cartel de máximos alicientes: Roca Rey y Tomás Rufo, junto a una divisa de lujo, Garcigrande, aunque para el francés ese día sea, por ahora, secundario. «La alternativa en la carrera de un torero es siempre un objetivo. En mi caso nunca ha sido un sueño en sí mismo, nunca lo he visto como un fin. Lo veo como una etapa. Al día siguiente de presentar la alternativa estaba otra vez con la rutina de siempre porque a lo mejor la tarde del 26 es para mí más importante en mi carrera que la alternativa», explica.

Mario Navas

El vallisoletano debutó con caballos en Ampudia la pasada temporada en el Circuito de Novilladas de Castilla y León. En este certamen alcanzó las semifinales. Además, se presentó en la Maestranza de Sevilla dando una vuelta al ruedo y cortó una oreja en Bilbao. Terminó la temporada con un triunfo de oreja y oreja en Salamanca.

Mario Navas Plaza 1

Ahora, afronta una cita doblemente importante: inicio de temporada y presentación como novillero con picadores ante la afición venteña: «Tengo la ilusión por las nubes. Todos los que queremos ser toreros soñamos con torear en plazas como Las Ventas, la más importante del mundo».

El joven novillero sabe de la repercusión de un triunfo en Madrid para abrirse paso en otras ferias. «Lo más duro es estar en casa esperando que llegue una oportunidad, con un triunfo en Madrid y más a principios de temporada, las cosas serán más fáciles durante todo el año. Por eso este domingo la responsabilidad es máxima y no pienso dejarme nada en el patio de cuadrillas», destaca Navas.