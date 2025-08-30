Suscríbete a
Feria de la Virgen de los Remedios

Miguel de Pablo, en homenaje a Yiyo

El torero colmenareño, primer triunfador de la Feria de los Remedios después de cortar dos orejas el día del 40 aniversario de la muerte se Yiyo

Escuela Taurina Yiyo: No hay vacaciones para los que quieren ser toreros

Miguel de Pablo en Colmenar
Miguel de Pablo en Colmenar CIRCUITOS TAURINOS

José Miguel Arruego

Sobrecogedor el minuto de silencio que prologó el primer festejo de la feria de Colmenar Viejo. El recuerdo a Yiyo, siempre presente en esta plaza, cobró más fuerza si cabe en este 2025, cuando se cumple el cuarenta aniversario de su partida. El público, ... puesto en pie, rindió homenaje al ídolo y los tres toreros brindaron sus primeros toros a la memoria de aquel madrileño nacido en Burdeos, que el destino nos arrebató hace cuatro décadas.

