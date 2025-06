¿Dónde toreará Morante? Estos son sus próximos compromisos

Que Morante está de moda es absurdo decirlo, porque el de La Puebla está por encima de las modas. Siempre ha tenido un gran número de seguidores, pero van aumentando cada temporada, algo muy difícil de conseguir con veintisiete años de alternativa. Y eso se debe a que no es sólo que el maestro no se haya estancado, o que haga esporádicas apariciones, o sea 'sólo' un torero artista como los de antaño. No, es que parece tener cada temporada mayor maestría, capacidad, compromiso con la Fiesta e ilusión, ilusionando así a todos los aficionados, que cada vez tienen más ganas de seguirle allá donde se anuncie.

Lo único que le detiene son los problemas mentales que lleva arrastrando desde hace veinte años, que le hicieron cortar la temporada pasada varias ocasiones. Pero este año ha vuelto a lo grande. Reapareció en marzo en Almendralejo, cortando dos orejas. Desde entonces no ha parado de triunfar en las nueve corridas siguientes: si no salía por la puerta grande, dejaba obras de arte por todas las plazas que ha pisado. En la Feria de Abril, donde hizo el paseíllo cuatro tardes, ofreció una versión sin igual cada tarde, desorejando un toro de Domingo Hernández el 1 de mayo en Sevilla.

En Madrid hizo la faena de la feria el 28 de mayo, y como tal se premió. Parecía que se había 'cargado' San Isidro, porque todo lo que vino después sabía a poco en comparación. Pero llegó la Beneficencia, y terminó de reventar la Monumental, saliendo a hombros por primera vez en su carrera, en una explosión popular pocas veces vista en nuestros días. Entre medias, dio la alternativa en Nimes a Marco Pérez, con el que toreará este sábado en mano a mano en Salamanca, su próximo destino.

Extraordinario estuvo en Talavera, Ávila o Aranjuez. «Habrá que acercarse a ver a Morante a (cualquiera de sus próximos compromisos)», es una frase habitual entre los aficionados estos días. Y es que hay que aprovechar al máximo que lo tenemos, y con una apretada agenda por delante. Todavía faltan por anunciarse puertos de montaña como Bilbao o El Puerto, pero ya son oficiales veintidós paseíllos.

Estos son los carteles ya anunciados de Morante para esta temporada:

-14 de junio. Salamanca. Toros de Puerto de San Lorenzo, Garcigrande y Hnos. García Jiménez, mano a mano con Marco Pérez

-15 de junio. Móstoles. Toros de Vellosino, con Tomás Rufo y Alejandro Chicharro.

-19 de junio. Toledo. Toros de Daniel Ruiz, con Roca Rey y Tomás Rufo.

-20 de junio. Granada. Toros de Hnos. García Jiménez y Olga García Jiménez, con Roca Rey y Pablo Aguado.

-22 de junio. León. Toros de Hnos. García Jiménez, con El Fandi y Cayetano.

-23 de junio. Alicante. Toros de Puerto de San Lorenzo y La Ventana del Puerto, con José María Manzanares y Cayetano.

-28 de junio. Zamora. Toros de El Pilar, con Emilio de Justo y Marco Pérez.

-29 de junio. Soria. Toros de Antonio Bañuelos, con Emilio de Justo y Marco Pérez.

-2 de julio. Burgos. Toros de Antonio Bañuelos, con Curro Díaz y Morenito de Aranda.

-6 de julio. Estepona. Toros de Hnos. García Jiménez y Olga García Jiménez, con José María Manzanares y Alejandro Talavante.

-9 de julio. Pamplona. Toros de Álvaro Núñez, con Roca Rey y Tomás Rufo.

-18 de julio. La Línea de la Concepción. Toros de El Capea y San Pelayo, con Alejandro Talavante y Marco Pérez.

-23 de julio. Santander. Toros de Domingo Hernández, El Pilar y Álvaro Núñez, mano a mano con Juan Ortega.

-31 de julio. Azpeitia. Toros de Loreto Charro, con Daniel Luque y Juan Ortega.

-8 de agosto. Marbella. Toros de Garcigrande, con Juan Ortega y Pablo Aguado.

-11 de agosto. Huesca. Toros de Román Sorando, con Juan Ortega y Clemente.

-18 de agosto. Málaga. Toros de Torrealta, con Fortes y Pablo Aguado.

-20 de agosto. Málaga. Toros de Puerto de San Lorenzo y La Ventana del Puerto, con Alejandro Talavante y Juan Ortega.

-24 de agosto. Toro. Toros de Domingo Hernández, con Alejandro Talavante e Ismael Martín.

-25 de agosto. Almagro. Toros de Cayetano Muñoz, con Sebastián Castella y José María Manzanares.

-15 de septiembre. Murcia. Toros de Daniel Ruiz, con José María Manzanares y Juan Ortega.

-28 de septiembre. Sevilla. Toros de Núñez del Cuvillo, con Roca Rey y Javier Zulueta, que tomará la alternativa.