Talavante hace el toreo para cerrar la temporada 2025 en Sevilla

El diestro extremeño cortó dos orejas a un novillo de Domingo Hernández al que se le pidió el indulto

Un festival para dar refugio y socorro cierra la temporada en Sevilla

Los toreros, antes de que se iniciara este lunes el festival taurino
Los toreros, antes de que se iniciara este lunes el festival taurino juan flores
José Manuel Peña

José Manuel Peña

La tarde no podía pintar más bonita, la Maestranza estaba engalanada para las grandes citas: reposteros, flores y palmeras rizadas- de Domingo de Ramos-. Pero a excepción del segundo novillo, casi todo salió del revés ganaderamente hablando. Se colgó el cartel de 'no hay ... localidades' por décima vez en la temporada, y las hermandades de San Bernardo y El Amor vieron cómo Sevilla y sus hermanos se volcaban con una causa tan noble, en el día que se homenajeaba a la dinastía Vázquez.

