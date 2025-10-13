Un festival para dar refugio y socorro cierra la temporada en Sevilla

En la tarde de este lunes 13 de octubre tenemos una cita con la tauromaquia y la solidaridad en el coso del Baratillo. Desde hace meses es conocido que el festival en torno a la fiesta de la Hispanidad sería este año organizado ... por la hermandad de San Bernardo, quien ha invitado a participar de dicho festejo benéfico a la corporación de El Amor, quedando una tarde redonda para las bolsas de caridad de dos cofradías señeras de nuestra ciudad.

Manolo Vázquez –coordinador del festejo- soñaba con un cartel donde pudiesen haber entrado los nombres de Juan Mora y Morante de la Puebla. No obstante, algunos problemas por el camino no lo hicieron posible, aunque sí su redondeo final con la dupla Ortega y Aguado una vez más sobre el ruedo maestrante. Sea como fuere, ha quedado un bonito elenco con espadas de primera categoría y jóvenes valores, que lidiaran novillos-toros de prestigiosas ganaderías por una noble causa.

El Cid, por la vía de la sustitución

Vuelve El Cid en el año donde no tuvo fortuna en su Sevilla en la corrida de Victorino, pero donde Santander por enésima vez lo vio en su mayor esplendor. Y lo hace con un astado de Puerto de San Lorenzo y por la vía de la sustitución, ya que Manzanares que fue cogido por un toro de Daniel Ruiz el pasado lunes 15 de septiembre en la Feria de Murcia, que le ocasionó una fractura en la octava costilla izquierda, no ha podido recuperarse y desde entonces no ha toreado ningún festejo.

Le sigue en el cartel y con uno de Domingo Hernández el primer torero del escalafón, que no es otro que Alejandro Talavante. El extremeño es el diestro que más tardes ha toreado este año, llegando su mayor triunfo en la pasada Feria de San Isidro. Seguro que quiere terminar la temporada dejando buenas sensaciones en la ciudad hispalense, donde este año ha podido cortar una oreja en la corrida de Matilla de la Feria de Abril, y habiendo tenido compromisos silenciados el Domingo de Resurrección y en el ciclo de septiembre.

Al cartel no le falta de nuevo el picante con el temple y la naturalidad de los jóvenes sevillanos del momento, Juan Ortega viene respaldado por un final de temporada arriba con oreja incluida en San Miguel. Mientras que Pablo Aguado termina la que puede ser la mejor temporada en lo que a regularidad y torería se refiere. Por lo tanto, estamos hablando de los dos puntales de arte de la tarde que torearán uno de Domingo Hernández y otro de Talavante, respectivamente.

El final será para los más necesitados de agradar. Comenzando por el de San Bernardo, Manolo Vázquez necesita reivindicarse y para ello qué mejor oportunidad que en su tierra delante de sus hermanos y en el día que se homenajea a su dinastía. Tendrá que dejarse todo en el ruedo ante un toro de Espartaco.

Proyectos benéficos de las hermandades La hermandad de San Bernardo destinará parte de los beneficios al proyecto 'Refugio Regina' con el que ayudan a personas extranjeras a integrarse en la sociedad a través de una vivienda, gestiones burocráticas o inserción en la vida laboral de la mano de la Fundación Mornese. La otra parte que recibirá la corporación del Miércoles Santo es para el proyecto 'Memorízate', con el que ayudan a través de grupos de terapias a ejercitar la mente para mejorar la memoria y evitar enfermadades a personas de avanzada edad. Por parte de El Amor, lo conseguido irá destinado a su proyecto 'Sembrando Futuro', para la inserción laboral en la zona de 'Tres Barrios' y a su trabajo incansable en el economato del Casco Antiguo. Hay posibilidad de colaborar con la Fila O a través del Bizum 00562.

Vuelve tras tomar la alternativa hace 15 días el joven Javier Zulueta, que tras doctorarse en la pasada Feria de San Miguel se entretuvo el pasado día 4 de octubre en cortar un rabo en la corrida pinzoniana de Palos de la frontera -en el que era su segundo festejo como matador de toros- y querrá hacer lo propio ante un oponente de Talavante.

Cierra el cartel el novillero sin picadores Manuel Domínguez, que matará un eral de El Parralejo. El joven de Mairena del Alcor que pertenece a la Escuela de Sevilla tiene gran ambiente y ha sido finalista del certamen de jóvenes valores de la tauromaquia que organiza la empresa, además de quedar bien posicionado en otros a nivel andaluz.

A las 17:30 horas comenzará el último paseíllo de la temporada hispalense 2025. Quién sabe si será el último de la empresa Pagés como gestora de plaza de toros de la Real Maestranza de Caballería -ya que termina contrato este año- tras más de nueve décadas al frente. Pero eso será otro cantar, pase lo que pase, seguro se lo contaremos en ABC de Sevilla.