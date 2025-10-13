Suscríbete a
festival taurino benéfico

Un festival para dar refugio y socorro cierra la temporada en Sevilla

El coso del Baratillo acoge en la tarde de este lunes el festival a beneficio de las bolsas de caridad de las hermandades de San Bernardo y El Amor que servirá como homenaje a la dinastía Vázquez

Festival taurino celebrado en la Maestranza de Sevilla en el año 2023
Festival taurino celebrado en la Maestranza de Sevilla en el año 2023
José Manuel Peña

Sevilla

En la tarde de este lunes 13 de octubre tenemos una cita con la tauromaquia y la solidaridad en el coso del Baratillo. Desde hace meses es conocido que el festival en torno a la fiesta de la Hispanidad sería este año organizado ... por la hermandad de San Bernardo, quien ha invitado a participar de dicho festejo benéfico a la corporación de El Amor, quedando una tarde redonda para las bolsas de caridad de dos cofradías señeras de nuestra ciudad.

