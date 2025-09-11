Morante no toreará en Valladolid y Albacete al resentirse de su cogida en Pontevedra

Morante de la Puebla no podrá cumplir este fin de semana los compromisos que tenía tanto en Valladolid como en Albacete tras resentirse de la cornada que sufrió el pasado 10 de agosto en Pontevedra. El diestro sevillano reapareció hace una semana en Melilla, para ha emitido este jueves un comunicado que confirma que será baja durante una semana con la intención de reaparecer el viernes 19 de septiembre en Salamanca.

Todas las miradas del mundo taurino estaban puestas en el duelo que iba a tener durante dos días seguidos con Roca Rey, con el que iba a coincidir tanto este viernes en Valladolid como el sábado en Albacete. Hay que recordar la enorme rivalidad que existe entre ambos diestros, algo que se puso de manifiesto en la corrida celebrada el pasado 9 de agosto en El Puerto de Santa María. Las entradas para las corridas tanto de Valladolid como para Albacete estaban agotadas desde hacía mucho tiempo para ver de nuevo el duelo entre los dos toreros más laureados del momento.

En Sevilla, tanto Morante como Roca Rey volverán a coincidir durante la Feria de San Miguel el próximo 28 de septiembre. Con toros de Núñez del Cuvillo, el de la Puebla será padrino y Roca será testigo del novillero Javier Zulueta, que tomará la alternativa es mismo día.

Informe médico aportado por Morante ABC

El parte médico ha ha aportado Morante informa de que este jueves ha acudido a una consulta de control por «presencia de dolor en la región interna del muslo derecho», lo que ha llevado a una baja inicial de una semana por problemas en la cicatrización de la herida, habiendo 'cambios inflamatorios y dolor a la palpación de la región perilesional, que irradia a región isquiática'. Todo ello recomienda «reposo de actividad de medianos y grandes esfuerzos», subraya el informe.