Luque sublima el temple antes del choque de trenes

El torero de Gerena se inventa a cámara lenta una faena al natural y corta la única oreja en vísperas del 'agarrón' entre Morante y Roca Rey

Y Pablo Aguado paró el tráfico antes de la carrera nocturna en Sevilla

El torero Daniel Luque este sábado en Sevilla
El torero Daniel Luque este sábado en Sevilla Europa Press
Rosario Pérez

Era 27 de septiembre solo porque el calendario así lo fechaba, pero la mañana fue de 27 de abril. Con el sol derritiendo los puentes, con el Guadalquivir como una cuchara de plata, con las calles colmadas de color, de alegría y de clavel reventón ... en la solapa de los caballeros y en el pelo de las guapas. Por República Argentina caminaba la chavalería -un grupo de diez o doce con la camisa recién planchada- en dirección a la Maestranza. Habían comprado dos décimos a la lotera de la suerte, la de los tres millones, la de la administración que soñaba con el Gordo.

