¿Cómo osamos decir algunas veces que la gente no va a los toros? ¿Cómo nos quejamos de la bajada de abonados a la plaza? Va a ver un día que van a tener que salir toreros, ganaderos y empresa al tercio para darle una ... ovación al publico. Qué alegría ver los tendidos llenos, el no hay billetes colgado en las taquillas y el respeto del público. Qué buena educación taurina tiene esta plaza.

La tarde se fue entre la estocada extraordinaria de Borja Jiménez después de una faena comprometida y con tanta ilusión como poco reposo del torero de Espartinas. Ilusión y fe fue lo que puso Luque para cortar una oreja a un toro al que él solo le vio las 15 arrancadas de clase y temple que tenía. Talavante tenía ayer la misma ilusión por torear en Sevilla que un alumno por volver en septiembre al colegio.

El presidente, que aguantó con razón al quinto toro muy protestado, cogió más la querencia para Gerena que para Espartinas. Y así acabó esta brava y no fácil corrida de Garcigrande.