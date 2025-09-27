Suscríbete a
ABC Premium

Un ole por la afición de Sevilla

La tarde se fue entre la estocada extraordinaria de Borja Jiménez después de una faena comprometida y con tanta ilusión como poco reposo del torero de Espartinas

Utrerita

¿Cómo osamos decir algunas veces que la gente no va a los toros? ¿Cómo nos quejamos de la bajada de abonados a la plaza? Va a ver un día que van a tener que salir toreros, ganaderos y empresa al tercio para darle una ... ovación al publico. Qué alegría ver los tendidos llenos, el no hay billetes colgado en las taquillas y el respeto del público. Qué buena educación taurina tiene esta plaza.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC PREMIUM
Descarga la app