Daniel Luque: «He tenido paciencia y he disfrutado mucho el toro»

Daniel Luque ha sido el triunfador de la segunda corrida de la Feria de San Miguel de Sevilla, en la que se han toreado reses de la ganadería salmantina de Garcigrande, al conseguir la única oreja de la tarde. Tanto Talavante como Borja Jiménez se han ido de vacío.

El diestro de Gerena ha afirmado al finalizar su segundo que «he tenido paciencia y he disfrutado mucho el toro, aunque a veces parecía que se paraba». Respecto a haber acabado esta temporada en Sevilla, el maestro ha comentado que «he disfrutado bastante la temporada y he podido terminar en una gran plaza como la de Sevilla».

Más contrariado se ha mostrado Luque cuando terminó su primer lote de la tarde al declarar que «ha sido un toro muy exigente y con muchas complicaciones. Para el público podía parecer una cosa, pero para los toreros es otra. En vez de tirar para adelante, se ha metido para dentro. No ha sido una faena fácil. Ha sido una pena que no haya caído el toro».

También se ha pronunciado Alejandro Talavante al finalizar sus dos faenas. El maestro extremeño ha reconocido que «ha sido un lote deslucido». Igualmente señaló que «he intentado imprimirle suavidad a los toros para ver si sacaban fondo, pero la verdad es que han llegado al tercio de muletas sin decir nada y en esta plaza es complicado». Finalmente ha señalado que «quedan plazas importantes para rematar esta temporada tan importante para mí».

Por su parte, Borja Jiménez ha manifestado al acabar sus dos toros de la tarde su gran malestar, sobre todo cuando el presidente no le ha concedido en su primer astado una oreja que le había reclamado el público. «Ha sido una pena porque en tardes así puedas salir con una oreja. Son cosas de los presidentes y eso entra dentro de una corrida de toros y puede pasar muchas veces, pero aquí está Sevilla para el año que viene».

Igualmente, Jiménez ha añadido que «el primer toro ha embestido bien, pero cuando ha perdido su inercia se ha vuelto más costoso y ha perdido la cara. El segundo toro no ha servido para Sevilla. Me voy con el mal sabor de boca de no haberme podido llevar una oreja», ha concluido.