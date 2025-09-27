Tanto las barajas de cartas españolas como las inglesas poseen cuatro ases. Podríamos hacer un símil muy a propósito sobre el toreo actual, haciendo un guiño a aquello que escribí la pasada feria sobre 'los de arte a mandar y los de valor a acompañar'.

El as de oro es para Morante de la Puebla. Y es que, contra todo pronóstico, a pesar de los males médicos y psicológicos, que él mismo ha pregonado, el torero ha estado más dispuesto y avispado que nunca. Cierto es, y casi no se habla, que le han embestido un buen ramillete de toros que antes rara vez lo hacían.

He aquí el porqué de su gran temporada, quizás no tan milagrosa como todos nos quieren hacer ver. Y es que existe la constatación de que se ha creado un toro muy a propósito para el buen toreo, ello, unido al estado de gracia del cigarrero, lo ha llevado a un éxtasis diría que inaudito y enervante, en un extraño afán por cruzar ciertas líneas casi desafiantes en ese aparente dejarse coger.

Un dejarse coger que me ha recordado a aquel que predicó alguna vez Sánchez Mejías, o incluso Diego Puerta. Y no es que el torero quiera que el toro le meta mano, no, pero sí que acepta, casi sin razón, los designios de la voluntad del toro, rasgo con el que no comulgo, pues uno sólo se debe dar ante el buen toro, que es, si acaso, el único que merece el alma y la sangre en aras de la genial obra. Y tiene Morante tiempo y cabeza hasta para hacerle un festival en Madrid al inolvidable Antoñete con el fin de levantarle un monumento, algo elogiable sin duda, eso de estar en todo y tener la mente preclara para ello.

El as de bastos se lo otorgaría a Pablo Aguado por su excelsa temporada, privada de más triunfos por la espada, lo cual no resta ni un ápice a ese toreo casi susurrante, casi callado, tal como una sinfonía que exige afinar los oídos para escuchar su maravillosa música.

El viernes ante los desclasados Victorianos del Rio estuvo firme e importante, destacando un quite por chicuelinas que me recordaron al mismísimo Manolo González.

El torero del ritmo, ritmo que a media altura rezuma aires de Romero, en ese abrir los vuelos con las muñecas de la gracia sevillana. El as de espadas, claro, sería para Roca Rey. Sobre el as de copas tocará escribir mañana… si la mano es propicia.