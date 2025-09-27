Suscríbete a
LA BARAJA Y SUS ASES

«El as de oro es para Morante de la Puebla. El de bastos se lo otorgaría a Pablo Aguado y el de espadas sería para Roca Rey»

Jesús Soto de Paula

Tanto las barajas de cartas españolas como las inglesas poseen cuatro ases. Podríamos hacer un símil muy a propósito sobre el toreo actual, haciendo un guiño a aquello que escribí la pasada feria sobre 'los de arte a mandar y los de valor a acompañar'.

