Segundo encierro de San Fermín, en directo: ganadería y última hora en Pamplona hoy

Sigue en directo el segundo encierro de San Fermín, con la última hora de lo que ocurra en Pamplona hoy.

Lioso, marcado a fuego con el número 24, ha sido la gran sensación de los corrales por su espectacular pelaje. No ha habido un toro más retratado. Informa Rosario Pérez

No cabe un alfiler en la plaza de toros. Llena hasta los topes. Informa: Rosario Pérez

Ese es el número de balcones que dan al recorrido oficial y que cada mañana se llenan de gente que no se quiere perder los encierros de San Fermín

Los músculos no pueden fallar, por lo que los corredores calientan los músculos para que no les fallen en su carrera con los morlacos