Julio Norte sufre una cornada en la zona perianal con extensión hacia la vejiga en San Agustín de Guadalix

La entrega no es algo negociable para un torero. Y menos aún para Julio Norte, prometedor novillero que acaba de ganar esta semana pasada la Vid de Oro de Arganda del Rey tras una arrolladora tarde. También ganó el Circuito de Novilladas de Castilla y León el pasado agosto. Pero este lunes ha visto la cara más dura de la Fiesta en San Agustín de Guadalix.

Se trataba también de la final de otro certamen, en este caso de la Feria de Moncalvillo. Toreaba un utrero de Victoriano del Río con el capote, cuando el animal le prendió de feísima manera, golpeándose en la cabeza de fea manera, además de la cornada, que le infirió. Por ello, y según informa Aplausos, el novillero se quejaba en la enfermería de que no podía oír nada.

Cerca de la nueve de la noche fue trasladado al Hospital Infanta Sofía de San Sebastián de los Reyes. La operación, que terminó cerca de las 23:30, ha confirmado lesiones de gravedad en la zona perianal, con afectación del esfínter y extensión hacia la vejiga, lo que ha hecho necesaria una reconstrucción compleja. Según informa el equipo de Norte, el parte médico oficial será emitido en las próximas horas.

El festejo era en mano a mano con Julio Méndez, que se hizo cargo del novillo que hirió al compañero, al que brindó esa faena, y que finalmente cortó tres orejas y un rabo tras quedarse en solitario con cuatro astados, en la complicada tarde.