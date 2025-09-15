La ambición de Julio Norte destaca en Arganda

Unas preciosas verónicas le plantó Zulueta al primer novillo de la tarde. Y con esa aparente facilidad elegante, comenzó sacándose a Guapito a los medios, tras dos eficaces primeros tercios. El novillo tenía clase, pero le faltaba recorrido y había que tocarlo bien. Un cambio ... de mano fue verdaderamente extraordinario, eterno, largo, profundo, parando el tiempo… ese muletazo valía mucho. Y fue lo mejor de una obra irregular llena de toreo muy caro, pero falta de entendimiento entre ambos, por momentos, especialmente al natural, donde tardó Javier en cogerle la distancia, si bien es cierto que por ahí el animal era andarín.

Adueñado salió, y con todo su ímpetu remató en el burladero del 3. Se quedó varios segundos en el suelo, y se levantó con el pitón izquierdo partido desde la cepa y descordado. Una pena, porque era una preciosidad de novillo, no como el sobrero, que parecía el hijo del anterior. Un ejemplar al que faltaba cuajo por todos lados, y que no quiso nunca humillar. Pasaba con nobleza, sin más -si bien es cierto que se le pegó mucho en el caballo-. El sevillano, que se despedía de novillero en España con este novillo, volvió a componer muy bonito, a cuidarlo. El trazo no podía ser mejor, pero lo que tenía enfrente sí era bastante mejorable, desde su escaso trapío, a su soso juego, y acabó incluso cantando la gallina después de nunca haberse empleado.

Con dos faroles de rodillas en el tercio recibió Joel Ramírez a Liriquillo, un novillo justo de fuerzas pero con ganas de embestir, y calidad. Además, el nombre es importante en la ganadería de El Juli, que miraba asombrado cómo asomaba el pañuelo verde tras el primer tercio, sin venir a cuento. Ramírez sonreía sin entender por qué lo cambiaban, mientras su gente hacía gestos de enfado. No tuvo ningún sentido esto…

Y a porta gayola se fue entonces Joel a recibir al segundo de su lote, al correr turno. Tuvo muchísimo mérito, por la forma de la plaza y porque este Cortesano ya era un torito, de gran y abierta encornadura. Y después se puso no una, sino tres veces de rodillas por faroles. Venía a por todas el chaval, que hizo quites y fue todo entrega en la franela, desde el inicio de rodillas -tras brindar al ganadero-, hasta el final por el mismo palo. El utrero tenía emoción y repetía, aunque le faltara clase. Valiente y esforzado estuvo el madrileño, que pinchó un más que seguro premio.

Mientras que el sobrero de Alejandro Mateos era bastante escuálido, el quinto bis fue una exageración. Ni una cosa ni otra. Aguantó bien la embestida el picador, que estuvo acertado en su labor. Qué pedazo de subalterno es Marcos Prieto, en general, porque aquí, en concreto, clavó dos enormes pares en la misma cara, sin que la eficaz brega le diera ni un capotazo de más. Prácticamente se lo colocaba él sólo. Pero muy parado llegó Allabeño a la muleta, donde Ramírez intentó echar la gracia que le faltaba al novillo, que era bastante. Se pasó de faena el madrileño, que en su afán de agradar, le faltó un poco el respeto al novillo, cosa que nunca debe hacerse, por muy entregado que se esté; y terminó por temerarias bernadinas. Lo mejor fue la estocada, volcándose entre los dos petacos que tenía el animal.

ARGANDA DEL REY Plaza de toros de Arganda del Rey. Lunes, 15 de spetiembre de 2025. Lleno en los tendidos. Novillos de El Freixo, Alejandro Mateos (4º bis) y Reyna Tartiere (5º bis).

Y de rodillas en el tercio recibió también Norte al tercero, un novillo más paradote y aplomado. De hinojos se lo sacó por la espalda en el inicio de faena, pisándole las pantorrillas el novillo, que le lamió con los pitones los riñones. Toda una declaración de intenciones. Enrollado humilló y tuvo mucha calidad, que supo sacarle el salmantino, especialmente con la diestra, con un bonito codilleo para alargar el viaje por ese pitón, y mostró muy buenas maneras en su toreo al natural. Terminó buscando las cercanías, no sin antes sacar un extraordinario derechazo, rozando la perfección. Al final, de nuevo de hinojos, terminó abusando del utrero ya parado, que puso la plaza patas arriba, solicitando para él las dos orejas.

Pero le sabía a poco el premio a Julito, que recibió al último de la feria con un variadísimo recibo con una larga de rodillas, delantales despaciosos, chicuelinas y una larga, más otro lío que formó en el quite por tafalleras y gaoneras. Tiene las rodillas de hierro el chaval, que volvió a ponerse a rezar para comenzar la faena a este Atrapado, de escasita fuerza, pero muy pronto. Había que hacerle las cosas bien, como hizo Norte las primeras tandas. Pero después el novillo le tocó las telas en demasía, agriándose su embestida por momentos. Ambición mostró el chaval, que tiene muy buenas aptitudes, pero que no terminó de estar del todo templado con el de El Freixo. Sí dejó patentes sus enormes ganas de ser alguien en esto, pegándose un arrimón de padre y muy señor mío.