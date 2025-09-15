Suscríbete a
ARGANDA DEL REY

La ambición de Julio Norte destaca en Arganda

El salmantino corta tres orejas y sale a hombros junto a Joel Ramírez en la última de la Vid de Oro

En Arganda olía a torero: Emiliano Osornio y una obra cumbre

Julio Norte con el tercero, al que desorejó
Julio Norte con el tercero, al que desorejó
Alicia P. Velarde

Alicia P. Velarde

Arganda del Rey (Madrid)

Unas preciosas verónicas le plantó Zulueta al primer novillo de la tarde. Y con esa aparente facilidad elegante, comenzó sacándose a Guapito a los medios, tras dos eficaces primeros tercios. El novillo tenía clase, pero le faltaba recorrido y había que tocarlo bien. Un cambio ... de mano fue verdaderamente extraordinario, eterno, largo, profundo, parando el tiempo… ese muletazo valía mucho. Y fue lo mejor de una obra irregular llena de toreo muy caro, pero falta de entendimiento entre ambos, por momentos, especialmente al natural, donde tardó Javier en cogerle la distancia, si bien es cierto que por ahí el animal era andarín.

