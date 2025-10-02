Un prometedor Osornio en una tarde de tendidos sin cobertura y con un solo Sobresaliente

Dejó escrito Emiliano Osornio desde el primer quite que no había venido a pasar el rato. Tanto se apretó en el tercer lance que hubo revuelo de susto, con una zapatilla arrancada. Sería con Chabacano, el mejor de la mansurrona novillada de López Gibaja ... en una tarde de primavera y de frío público, sin cobertura y desconectados de lo que sucedía en el ruedo. Este primero había apuntado buen son desde el saludo capotero de Sergio Sánchez, que dejó dos pausadas verónicas. De rodillas se echó el extremeño en su decidido inicio de faena. Para coger inmediatamente la zurda, por donde embestía con clase. También fue nobilísimo por el derecho, por donde en un palmo de terreno el pacense giró en las series, con muletazos logrados, pero que no terminaron de calar. Mató de una estocada tras unas ajustadas manoletinas y asomaron leves pañuelos. Faltó algo de chispa por ambas partes: ovación para torero y toro.

Menos claro fue el segundo, con el que Osornio abrió caminos por abajo. Qué viaje más desigual el de Alarmista, con el que el mexicano se centró por el zurdo, aunque fue en el cambio a la otra mano cuando más conectó. Pronto quisó buscarlo el de Gibaja, sabiendo lo que dejaba atrás y muy protestón en los remates por arriba. Tiró del novillo con ilusionantes formas el novillero, obligándolo a 'embestir', saludó una ovación.

Noticia Relacionada Corrida de la Hispanidad: Morante de la Puebla agota las entradas en una hora Rosario Pérez La Feria de Otoño cuenta con el récord de abonados de los últimos tres lustros

Su prometedora dimensión resplandeció más en el quinto, un melocotón aplaudido de salida por su bella expresión: un torito. Bonito el prólogo, con unas trincherillas para ilusionar, aunque la gente anduviese a uvas. Porque la frialdad reinó en este estreno de feria, que pesó como una losa. Corrió el de Toluca la mano de la cuchara despacito y con verticalidad, con toreras maneras por ese pitón, que quería humillar.. Y buscó la colocación por el izquierdo, aunque Bubu cabeceaba, tan incómodo por ahí. Lo cazó de una estocada y saludó. Faena de las que vislumbran futuro.

Veroniqueó con su aquel Ignacio Candelas al tercero, con el que se desmonteró Víctor del Pozo. Brusquísimo en las telas fue este animal -más potable por el derecho-, con el que el novillero anduvo valeroso. Un marmolillo a la defensiva fue el sexto, con el que la gente ya comenzó a impacientarse.

Ni una embestida regaló el geniudo cuarto, en el que no pareció lo más conveniente ese inicio por alto de Sánchez, que se atascaría con los aceros. la realidad es que Biencortado no valió un real.

Feria de Otoño Monumental de las Ventas. Jueves, 2 de octubre de 2025. Primera de feria en tarde de primaveral temperatura . 14.451 entradas. Novillos de Antonio López Gibaja, mansurrones en general; el mejor fue el 1º.

Jueves, 2 de octubre de 2025. Primera de feria en tarde de primaveral temperatura . 14.451 entradas. Novillos de Antonio López Gibaja, mansurrones en general; el mejor fue el 1º. Sergio Sánchez, de lila y oro: estocada (aviso y saludos tras leve petición); tres pinchazos, media atravesada y descabello (silencio).

de lila y oro: estocada (aviso y saludos tras leve petición); tres pinchazos, media atravesada y descabello (silencio). Emiliano Osornio, de gris perla y oro: estocada defectuosa y descabello (saludos tras aviso); estocada (saludos tras aviso).

de gris perla y oro: estocada defectuosa y descabello (saludos tras aviso); estocada (saludos tras aviso). Ignacio Candelas, de blanco y plata: estocada atravesada (silencio); tres pinchazos y dos descabellos (silencio).

Osornio salió al rescate de una tarde rara, de caras de aburrimiento. No todas, claro. La chavalería de detrás andaba revolucionada por el nueve que habían puesto a su compañera de clase. Ausente, se quedó estudiando mientras una decía que iba a protestar por tan alta nota de la del 9, la única de Sobresaliente en la jornada. ¡Hay que estudiar!