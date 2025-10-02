Un prometedor Osornio en una tarde de tendidos sin cobertura y con un solo Sobresaliente

Suscríbete a
ABC Cultural
Última hora
Pesó el estreno de la Feria de Otoño con una mansurrona novillada de López Gibaja, en la que se salvó el buen Chabacano mientras la chavalería discutía por el 9 del examen de una compañera. ¡Hay que estudiar!

Derechazo de Emiliano Osornio al melocotón quinto, en una humilladora embestida, pero se acabó pronto Emilio Méndez
Madrid

Dejó escrito Emiliano Osornio desde el primer quite que no había venido a pasar el rato. Tanto se apretó en el tercer lance que hubo revuelo de susto, con una zapatilla arrancada. Sería con Chabacano, el mejor de la mansurrona novillada de López Gibaja ... en una tarde de primavera y de frío público, sin cobertura y desconectados de lo que sucedía en el ruedo. Este primero había apuntado buen son desde el saludo capotero de Sergio Sánchez, que dejó dos pausadas verónicas. De rodillas se echó el extremeño en su decidido inicio de faena. Para coger inmediatamente la zurda, por donde embestía con clase. También fue nobilísimo por el derecho, por donde en un palmo de terreno el pacense giró en las series, con muletazos logrados, pero que no terminaron de calar. Mató de una estocada tras unas ajustadas manoletinas y asomaron leves pañuelos. Faltó algo de chispa por ambas partes: ovación para torero y toro.

Artículo solo para suscriptores
