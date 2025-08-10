Solo Escribano se sacude la losa de Morante y los cuarenta grados en el cartel de banderilleros

Mirar los abarrotados tendidos de sol, con los cuarenta grados cayendo a plomo, daba horror. Claro que en la sombra, si no eran cuarenta eran treinta y ocho. Y también hacia falta valor. Con esa luz cegadora, con los abanicos incansables y con ... las charangas a pleno pulmón, comenzó la corrida en la tarde del santo.

Abarrotada la plaza y ganas de ver toros, una expectación inusitada, por la primera y por las que vendrán. La verdad es que no comenzó mal la cosa, los toros de José Cruz, bien puestos de carnes y de ejemplar bondad, pusieron las cosas fáciles a los de luces, compitiendo en banderillas en la primera mitad.

Cortó una oreja Antonio Ferrera, con sus cosas, con su capote verde para estar a tono con el color que inunda la fiesta laurentina, y se acopló a media altura con la muleta. Otro trofeo paseó El Fandi del segundo al que le hizo de todo con capote y franela. Desplantes, circulares por delante, por detrás, y lo más templado el comienzo de faena rodilla en tierra.

En el tercero, las noticias de la plaza de Pontevedra corrieron como la pólvora en los tendidos, especialmente en la sombra, que las peñas seguían a lo suyo. Morante cogido, pasa a la enfermería herido, una cornada de dos trayectorias confimó que el de la Puebla no estará en Huesca en la segunda de feria, al que se esperaba con devoción. Caras de desilusión, comentarios de decepción, mientras Manuel on la mínima pasión. La losa de Morante y el termómetro pesaban.

Quedaba el sexto, al que Escribano cuajó un excelente tercio de banderillas que hizo reaccionar los tendidos, abatidos hasta entonces. Buen comienzo en los medios y faena de querer y, al fin, conexión con el público, con final aguerrido entre los pitones. Estocada y parecía que la tarde ya refrescaba. Una oreja, que pudieron ser dos Lo de Morante, más complicado.