Joselito Adame anuncia su retirada este miércoles en Huesca

Dieciocho años leva Joselito Adame como matador de toros. Tomó la alternativa en Arles en 2007, y desde entonces ha toreando en las principales plazas del orbe taurino, siendo una de las principales figuras mexicanas. Este miércoles pondrá y punto y final a su trayectoria, en la plaza de toros de Huesca, como ha anunciado a través del siguiente comunicado:

«El día de hoy es uno de los más importantes y determinantes de mi vida, y es que desde aquel lejano 10 de octubre del año 2000, con tan solo 11 años de edad, día en que me vestí por primera vez de luces, nunca imaginé que llegaría este momento.

Por medio de este comunicado deseo transmitir mi decisión de dejar de torear, de poner un punto y aparte en mi vida profesional. Es algo que llevo ya varios meses pensando; ha sido muy difícil tomar esta decisión. Sin embargo, en la etapa en la que ahora me encuentro, tengo la necesidad de parar, de dejar en estos momentos al torero para darle centro al hombre.

He dedicado mi vida al toreo durante 26 años de forma intensa e ininterrumpida; lo he afrontado con absoluta entrega, compromiso y respeto. Es justo decir también que el toro me lo ha dado todo. Me considero un ser humano privilegiado y orgulloso de ser torero.

Decidí que sea este próximo miércoles 13 de agosto, la corrida número 606 de mi carrera, dentro de la Feria de la Albahaca 2025 en la plaza de toros de Huesca (España), la última de lo que, hasta ahora, ha resultado ser una increíble historia.

El tiempo, la calma y una perspectiva distinta para afrontar esta nueva forma de vida irán marcando mis futuras decisiones, tanto en lo personal como en lo profesional.

Quiero agradecer a Dios, a mi familia, a todos aquellos que han estado presentes durante toda mi trayectoria, a quienes me impulsaron desde que llegué a la escuela taurina y que aportaron a mi formación profesional; a mi equipo, amigos, prensa, al sector profesional y, sobre todo, mi infinito agradecimiento a los aficionados que, con su cariño y exigencia, han contribuido a que pudiera convertir en realidad lo que para mí algún día fue un sueño».