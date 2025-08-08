Suscríbete a
ABC Cultural
Última hora
Alemania suspende las exportaciones de armas a Israel que puedan usarse en Gaza

Mi estreno con Morante

«Con 53 años y el escepticismo por bandera, ayer viví mi primera noche de toros en el Coliseo Balear»

Los niños vuelven a los toros en Palma entre protestas de los animalistas

Morante en el Coliseo Balear
Morante en el Coliseo Balear EFE

José Luis Miró

Palma

Por descendencia y tradición, yo debería ser taurómaco. Mi abuelo Miguel, emigrado a Cuba en busca de la fortuna que no ofrecía la Mallorca de principios del siglo XX, viajaba cada año a Barcelona desde La Habana para asistir a los festejos de la Monumental: ... catorce días de ida y otros tanto de vuelta a bordo de un vapor, señal inequívoca de que las cosas le iban bien en la antigua provincia española de ultramar y de que su afición por la lidia rayaba la obsesión. Mi tío Ángel, marido de la hermana de mi padre, fue un reputado cronista de los primeros años del Coliseo Balear. Conoció a Juan Belmonte y departía sobre las vanguardias literarias con Ignacio Sánchez Mejías. Sus dibujos al carboncillo de toreros y picadores en faena decoraban las paredes de mi casa familiar.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico

*Campos obligatorios

Algunos campos contienen errores

Política de privacidad

Tu mensaje se ha enviado con éxito

Reporta un error en esta noticia

*Campos obligatorios

Algunos campos contienen errores

Política de privacidad

Tu mensaje se ha enviado con éxito

Muchas gracias por tu participación

Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app