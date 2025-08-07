Triunfo de Castella en la torera noche de Morante en Palma

Había gran expectación por ver a Morante de la Puebla en el coliseo balear. Y muy torero anduvo el sevillano, pese a marcharse de vacío de Palma. El triunfador de la noche fue el francés Sebastián Castella, que cortó una oreja a cada uno de su lote y salió a hombros. Completaba el cartel José María Manzanares, ovacionado con la corrida de Juan Pedro Domecq.

Morante se dejó con la espada los posibles premios, pero ya en su primero dibujó verónicas acompasadas. Curiosamente, tuvo que descabellar desde el callejón después de que el animal rompiera las tablas del burladero.

Muy dispuesto salió en el cuarto, con varias largas y bellas verónicas en un soberbio saludo. Según informa 'Aplausos', el fondo que le faltó al juampedro lo puso Morante en una labor de detalles y torería, en la que incluso sufrió una voltereta. Arrebatado, volvió a la cara del toro para concluir por manoletinas, pero pinchó y la recompensa quedó en ovación.

Este fue el balance de la terna: Morante de la Puebla, silencio y ovación; Sebastián Castella, oreja y oreja; José María Manzanares, ovación y oreja con petición de la segunda.