A Fernando Adrián le embisten hasta los de Román Sorando y hace pleno; Morante deja lo más torero

El primero salió mirando a chiqueros, y en chiqueros murió. Entremedias, un dispuesto Morante lo intentó hasta ver que el animal no iba a dar una sola embestida, recordando a aquellos que salieron en Madrid. Difícil olvidar una tarde de grandes toreros en ... las que no se ve un muletazo… por suerte, ésta no fue así. Aunque es imposible tener peor suerte en los lotes, que el maestro.

Por el lado contrario está Fernando Adrián: le embisten todos, hasta los de Román Sorando. Claro que eso también puede ser un arma de doble filo; pero el madrileño sabe aprovechar las ocasiones. Así lo hizo con el segundo, al que desorejó. Formó un alboroto en el inicio de faena: de rodillas se plantó en los medios, pasándose al toro por la espada hasta en tres ocasiones. Y allá fue el de Sorando, que iba largo en las primeras series y repetía con emoción. Los derechazos fueron francamente buenos, y toreó al natural con la postura relajada. Pero cuando Revuelto echó la persiana, recurrió Adrián a meterse entre los pitones para terminar de calentar a unos entregados tendidos, antes de dejar un estoconazo. Precioso fue el recibo de Ortega al tercero. Con esas verónicas tan suyas, tan lentas, tan bonitas. El toro parecía flojito, pero en sus manos se albergaba esperanza. Ya en los primeros tercios se le vio con pocas ganas de embestir, y desarrolló mala clase y nulo recorrido cuando Juan cogió la muleta. Con voluntad lo llevó a los medios, pero daba igual. El problema no es que se fuera a tablas, es que no iba a la muleta. Lo mató bien, y a otra cosa… Noticia Relacionada La torería de Pablo Aguado, un oasis en una imposible corrida de Montalvo Alicia P. Velarde Una descastadísima corrida hace que los tres toreros se vayan de vacío, pese a la capacidad de Luque de sacar muletazos de un pozo vacío, como hizo, y las buenas maneras de un Aguado que estuvo cerca de cortar una oreja Con el capote a una mano, recibió Morante al cuarto. Dio verónicas preciosas, aunque faltó limpieza en algunas. ¿Qué tendrá este torero, que hasta los enganchones le salen bonitos? Muy justito estaba este Asustadillo, al que se le dio una buena lidia. Sonreía Morante tras un monumental trincherazo en el inicio, pero esa falta de fuerza hacía que el de Sorando se defendiera y tuviera mal estilo, especialmente por la diestra, por lo que el maestro le planteó la faena al natural, intentando alargar la embestida, y dando series muy profundas. Poco tuvo el animal, pero ese poco y más le sacó un entregado José Antonio, que dejó una buena estocada de remate y cortó una oreja. Variado con el capote estuvo Adrián con el quinto, que prendió a Jesús Aguado, sin aparentes consecuencias. Rodilla en tierra comenzó Fernando para ordenar la embestida de un animal que no humillaba, pero tenía recorrido por el izquierdo. Rebrincadito, aunque con algo más de transmisión iba por la diestra, y lo toreó con limpieza el madrileño que, de nuevo, acabó entre los pitones tras unas luquecinas. Y otras dos orejas al esportón. Poco bueno se puede contar del sexto, muy protestado de salida por su justeza de fuerza. Ortega lo intentó todo con semejante marmolillo, pero nulas opciones y resultados tuvo. CUENCA Plaza de toros de Cuenca. Lunes, 26 de agosto de 2024. Más de ¾ de entrada. Toros de Román Sorando.

Lunes, 26 de agosto de 2024. Más de ¾ de entrada. Toros de Román Sorando. Morante de la Puebla, de purísima y oro. Pinchazo y estocada (palmas). Estocada (oreja).

de purísima y oro. Pinchazo y estocada (palmas). Estocada (oreja). Juan Ortega, de blanco y plata. Buena estocada y descabello (dos orejas). Estocada (dos orejas).

de blanco y plata. Buena estocada y descabello (dos orejas). Estocada (dos orejas). Fernando Adrián, de grana y oro. Estocada y descabello (palmas). Dos pinchazos y estocada (silencio).

