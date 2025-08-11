Escribano, tras ondear una bandera que lleva escrito 'Sánchez a prisión': «El toreo es un arte que debe estar por encima de cualquier ideología»

El domingo en Huesca, Manuel Escribano ondeó una bandera española que ha causado polémica, al poder leerse: «Pedro Sánchez a prisión». Por el revuelo causado, el torero ha emitido un comunicado que dice: «En mi vuelta al ruedo en la corrida celebrada en Huesca ayer,10 de agosto, quiero manifestar mi rotunda y absoluta negación de que existiese ninguna intención política por mi parte y que desconocía por completo que la bandera llevaba ese mensaje escrito.

Durante ese momento, recibí de las peñas, como muestra de afecto, una bandera de España que en ningún momento leí ni advertí que portara ningún mensaje. La tomé únicamente por ser la bandera de mi país, en un instante de emoción y gratitud hacia el público, sin otro propósito o significado.

Además, quiero aclarar que en algunas informaciones se afirma que di la vuelta al ruedo con esa bandera, y eso no es cierto. Solo la porté unos instantes antes de dejarla, sin recorrer la plaza con ella.

Rechazo firmemente que se intente vincular este gesto con posicionamientos políticos o ideológicos o que se me atribuya la intención de querer portar y difundir el mensaje escrito en esa bandera. En mi carrera profesional y en mi vida privada nunca he utilizado mi profesión para hacer proselitismo político ni para faltar el respeto a nadie, piense como piense. El toreo, para mí, es un arte y una tradición que debe estar por encima de cualquier división ideológica.

Lamento que se pretenda malinterpretar un momento de celebración y respeto hacia la afición, y confío en que estas palabras aclaren cualquier duda sobre mi verdadera intención».