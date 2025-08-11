Suscríbete a
Morante pasa la noche sin fiebre, pero «el riesgo de infección es alto por la contaminación de la herida»

El cirujano que le atendió en la enfermería de la plaza de toros de Pontevedra cuenta que el Genio ayer pudo apoyar la pierna, la evolución va bien, aunque no cree que pueda torear antes de quince o veinte días

Morante sufre en Pontevedra una cornada de dos trayectorias en la pierna derecha

Morante, cogido en Pontevedra
Morante, cogido en Pontevedra ÁNGEL PAVÓN
Alicia P. Velarde

Tan confiado está Morante en la cara del toro que parece olvidarse del riesgo de su profesión. Tan cerca y tan despacio se los pasa, que hay un momento en el embroque que parece parar el tiempo. Pero los toros hieren, y llegó ese ... temido momento ayer en Pontevedra, suponiendo un golpe para la Fiesta en el mes más taurino en la temporada histórica de un torero histórico: el primer astado de la tarde cogió al Genio por el muslo derecho, en una cornada de 10 cm. Fue llevado al hospital, pero pidió el alta para pasar la noche en el hotel.

