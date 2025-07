Aarón Palacio: «Mi madre era antitaurina y ahora va a los toros a verme torear»

Volvía Aarón Palacio a Las Ventas tras su grata impresión en San Isidro. «Cómo impone esta plaza», medita al salir del túnel de cuadrillas. Esta vez de traje y corbata, desprendiendo esas maneras que delatan que sólo puede ser torero. «Impone vacía, cuando hay ... gente impone que da miedo», dice mientras mira los tendidos, ahora vacíos, pero que él ha visto llenos gritándole esos 'olés' que sólo Madrid sabe dar. Debutó en la primera novillada de la feria y, aunque el encierro no respondió como se esperaba, sobresalió el nombre de aquel chaval de Zaragoza que fue capaz de cortar una oreja en su presentación.

Ya estaba entre los que el aficionado quiere ver después de una tarde en Bilbao la temporada pasada. Ahora tocaba refrendarlo. Y vaya si lo hizo. Por si fuera poco, esa misma semana cortó dos orejas en Sevilla demostrando que lo de las Corridas Generales no había sido casualidad. Ahora se encuentra en capilla, a la espera de abrir la Feria de San Fermín.

-Decía usted ahora que impone...

-Impone mucho, y responsabiliza mucho, porque Madrid es la plaza que más da. Yo vine con la intención de de hacer lo que siento y lo que me gusta, que es torear. Tuve la suerte de poder contar esa oreja, que me dio mucha moral y mucha motivación para seguir y para estar con más oficio las siguientes novilladas. Espero estar con más soltura, con más ilusión, con más toreo y, sobre todo, con más ganas.

-La novillada no sirvió como se esperaba, pero esas ganas de las que habla sí las transmitió al público.

-La novillada estaba poniéndose cuesta arriba, porque no estaba sirviendo mucho por falta de fuerza, y la gente estaba protestando, como es normal. Yo recuerdo que entre novillo y novillo, Miguel, que es la persona que me acompaña desde que empecé, me dijo que estas tardes son las que hay que tirar para adelante, que hay que intentar que pase algo como sea. Y en el segundo novillo tuve suerte porque sirvió un poquito más. Yo salí como en todos novillos a darlo todo, y gracias a Dios pude cortar esa oreja, que creo que me va a dar mucho de cara al aficionado.

-Eso fue un martes, y el domingo cortó dos orejas en Sevilla. ¿Cómo fue esa semana tan intensa?

-Pues imagínese tener en una semana Madrid y Sevilla... La semana de antes pasé unos pocos de nervios, pero son plazas a las que merece la pena ir. Sevilla, como Madrid, también impone mucho. Son muy distintas las dos, pero tienen una cosa en común: a las dos gusta el toreo bueno, el toreo que sale de dentro. Aunque no me tocó el mejor lote, pude disfrutar. Me entregué mucho y creo que me vi recompensado, porque cortar dos orejas en Sevilla y salir a hombros creo que es un mérito y nunca se me olvidará.

-¿Va a volver al ruedo madrileño pronto?

-No sé si han hablado algo. Yo me limito a torear, a salir cada tarde a triunfar y a hacer lo que me gusta. De momento, estoy pensando en la siguiente que toreo en Pamplona, ocupa mi mente. Y cuando llegue torear otra vez en Madrid, ya la tendré puesta en esta plaza. Aunque ojalá pudiera venir tres o cuatro tardes por temporada.

-Y, como dice, ahora llega San Fermín, donde usted abre la feria.

-Me hace mucha ilusión torear en Pamplona, porque soy de un pueblo cerquita de la frontera con Navarra, y además tengo un familiar que es pastor en los encierros de toda la vida. A mí siempre me había gustado el toro como animal, y recuerdo con mucho cariño que desde muy pequeño acudía con mis tíos al encierrillo. También guardo amistad con muchos pastores, algunos ya retirados y otros en activo. Así que me llena de orgullo que ahora puedan ser felices viéndome torear en su plaza las personas que, cuando era un chavalín que iba a disfrutar del toro, me hacían feliz dejándome entrar en esos corrales, que no dejan entrar a todo el mundo. Tengo muchas ganas de que llegue el día.

-¿Piensa en la alternativa o está un poquito lejos?

-La alternativa es algo que a mí me hace mucha ilusión, pero no está prevista de momento. No será muy tarde, pero tampoco pronto. Tengo por delante plazas muy importantes y también de eso dependerá ir viendo si estoy preparado y si es el momento de tomar alternativa. Está claro que si la tomo, será a final de esta temporada o a principios de la que viene, pero la verdad que ahora es algo que tampoco estoy pensando.

-Ahora hay un gran escalafón novilleril y uno de los más destacados es El Mene, también maño. ¿Eso motiva o crea más rivalidad?

-Está claro que eso crea rivalidad, pero no es solo con él. Yo quiero ser un torero del mundo, quiero ser figura del toreo, no quiero ser solamente un torero de Aragón. Entre nosotros hay pique y rivalidad, porque queremos tener el trono de Zaragoza, pero que igual que lo tengo con El Mene, lo tengo con todos mis compañeros. Tenemos que tener competencia entre todos dentro de la plaza, y cada uno querer ser el mejor a su manera.

-Tiene una historia curiosa, porque su madre es antitaurina.

-Mi madre era contraria al mundo del toro, pero creo que es el claro ejemplo de la ignorancia que se tiene muchas veces. Ella se quedaba con que es un espectáculo sangriento, porque en la plaza lo que hay es un toro que sale con la intención de matar al torero y el torero de matar al toro, haciendo una obra artística, pero el fin es la muerte. Y yo entiendo que hay personas que les cueste un poco eso, pero por ello hay que conocerlo. El caso de mi madre viene a reflejar que cuando lo conoces, te interesas por saber todo lo que conlleva este mundo. Ahora va muchas tardes a los toros a verme torear, y eso es una alegría. Mi hermana no había ido a los toros nunca, y ahora que vive en Madrid va mucho, y no sólo a verme a mí.

-Con estos antecedentes maternos, ¿cómo decidió ser torero?

-Yo iba por los pueblos recortando y un día mi padre me regaló una muleta sin pedírsela, porque yo tampoco era un gran aficionado al festejo mayor. Y a raíz de ahí conocí a Miguel Cuartero, que es el profesor de la Escuela Mar de Nubes en la que yo he estado siempre, y hasta el día de hoy.

-En esa etapa en la escuela, ¿quiénes eran sus referentes?

-Me encanta leer mucho sobre toreros, ver vídeos de los años 70 y 80; pero desde que empecé, el torero que más me impactó y más me gustó fue Morante. Siempre digo que para mí es el mejor de la historia y tenemos suerte de estar viviendo su época, porque es una gozada verlo nada más hacer el paseíllo.