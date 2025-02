Domingo de Resurrección en Las Ventas: llegó la hora de la confirmación de Borja Jiménez

Borja Jiménez confirmará alternativa en Las Ventas este Domingo de Resurrección, en la que será la segunda corrida de toros de la temporada venteña. Lo hará junto Curro Díaz y José Garrido en el cartel, con toros de El Tajo y La Reina ... y Las Ramblas.

En una fecha emblemática para el calendario taurino ratificará su doctorado, justo el mismo domingo en el que se doctoró en la Maestranza en 2015. «Resurrección es una fecha especial, tomé la alternativa y ahora confirmo en Madrid. Va a ser un día bonito e importante a la vez, por volver a Madrid y por los compañeros que me acompañarán», declara Borja.

Una confirmación de alternativa que llega, dice Borja Jiménez, «en un momento clave en mi vida, con un cambio en madurez personal y profesional. Estoy centrado y sé lo que quiero». A la cita de Resurrección llega tras clasificarse a las semifinales de la Copa Chenel con un triunfo de dos orejas en la madrileña plaza de Cercedilla.

Completan el cartel dos toreros, Curro Díaz y José Garrido, con los que el torero de Espartinas mantiene grandes recuerdos: «Con Curro he tenido la suerte de compartir varios entrenamientos y sabe de mi admiración y respeto hacia su toreo. Con José, prácticamente hemos llevado paralela la etapa de novillero con caballos, compartiendo cartel en muchas ferias y con el recuerdo de esa Puerta del Príncipe de Sevilla juntos».

Curro Díaz

Volver a Madrid siempre significa reto y compromiso para los toreros. Y Curro Díaz sabe de la importancia de esta tarde en el inicio de temporada y de la exigencia de la afición madrileña: «A la afición de Madrid muchos toreros le debemos todo, es muy exigente, a veces es dura, pero esta plaza me ha resucitado como torero. Yo he nacido en Linares pero he resucitado en Madrid, qué voy a contar de esta afición».

Curro Díaz, el más veterano del cartel PLAZA 1

«Es una fecha importante en Madrid y especial para mí. He toreado muchos toros en este día y he arrancado muchas temporadas. Ojalá Dios quiera que sea con un triunfo muy bonito», afirma Curro.

Junto a él en el cartel dos toreros con muchos alicientes e interés para la afición, sobre los que el de Linares dice tener «sobre todo, admiración y respeto». «Es un cartel que, como aficionado, me atrae muchísimo, porque hay dos toreros que interesan mucho, novedad en el caso de Borja que confirma alternativa y José Garrido, un torero que está contrastado en Madrid».

José Garrido

José Garrido volverá a trenzar el paseíllo tras dar una vuelta al ruedo la pasada Feria de San Isidro ante toros de Valdefresno. Ante la cita, Garrido recuerda que «ya un año tuve la suerte de poder torear en Madrid un Domingo de Resurrección y volver en una fecha así me hace sentir sensaciones muy bonitas. Espero que las cosas salgan como uno piensa y sueña».

José Garrido, testigo de la confirmación de Jiménez, observa el ruedo de Las Ventas desde el callejón Plaza 1

Ante el compromiso y la importancia de volver a estar acartelado en la plaza de toros de Las Ventas, el torero remarca que «la repercusión que puede tener un triunfo en Madrid es lo que te ensalza como torero, el poder llegar a conseguir tocar el cielo con las manos», y pone en valor que la afición madrileña «es una afición única. Cuando logras conseguir poner a todo el mundo de acuerdo y sentir su ole único… es lo que todo torero busca».

Repetirá paseíllo con dos toreros ligados a su carrera: «Una de las tardes que más me ha marcado como matador de toros fue el mano a mano junto al maestro Curro Díaz en esa Feria de Otoño. Una tarde muy dura y exigente donde sentí el calor de Madrid y el reconocimiento a mi esfuerzo y compromiso». Y recuerda que, junto a Borja Jiménez, «hemos pasado buenos momentos juntos en nuestra etapa de novilleros sin olvidar aquella tarde del 2014 cuando abrimos la Puerta del Príncipe juntos».