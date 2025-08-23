Cayetano reaparece por la puerta grande en Tomelloso tras dos meses alejado de los ruedos

Esta temporada 2025 estaba siendo especial para Cayetano, ya que había anunciado que sería su último año como matador de toros. Sin embargo, las cosas no estaban terminando de rodar, sobre todo tras un incidente en el que tuvo que actuar la policía poco antes de torear en Burgos, a lo que se sumó una lesión.

No pudo cumplir con su cita en el Coliseum, y también fue baja en Santander, Ciudad Real y Málaga, tal y como anunció a través de X, por «respeto a mi profesión y al público, que me obliga a ser honesto y responsable con la realidad por encima de la ilusión que me produce volver a pisar el ruedo», pese a que seguía tentando en el campo.

A través de la misma red social, el 20 de agosto anunció su vuelta a los ruedos con el siguiente mensaje: «Me alegra mucho comunicaros que, tras casi dos meses sin poder vestirme de luces, este sábado 23 reaparezco en Tomelloso. La espera ha sido larga, pero por fin vuelvo al ruedo con la ilusión de siempre. ¡Nos vemos en la plaza!».

Y así fue: este sábado ha trenzado el paseíllo en la localidad ciudadrealeña, junto a El Fandi y Antonio Linares. Según informa Aplausos, Rivera reapareció con un toro noblote aunque justo de fuerzas al que cortó una oreja. Más suerte tuvo con el quinto, de Manuel y Antonio Tornay al que desorejó al conectar con los tendidos, saliendo a hombros junto a sus compañeros de cartel, que cortaron un total de diez orejas.