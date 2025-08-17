Suscríbete a
CIUDAD REAL

A la espera de Morante… triunfó Rufo

El toledano sustituyó al Genio, y cortó tres orejas al único lote posible de Victoriano, mientras Roca Rey pincha la puerta grande

Gijón: Ortega cruje el alma

Tomás Rufo, a hombros en Ciudad Real
Alicia P. Velarde

Se quejaban los tendidos, llenos hasta la bandera, de la poca fuerza de Decano. Efectivamente, ninguna tenía el primer toro, prendido con alfileres, sin recorrido casi, ni humillación ni transmisión alguna. Si su poca vida era por calor era comprensible, porque se notaban los 40° ... a la sombra… Pero no, era mansedumbre, porque se rajó en cuanto pudo. Con torería, con una mano en las tablas, comenzó Ortega. No le pudo cuidar más, pero donde no hay, es imposible. Se perfiló, con el animal completamente parado, y dejó una buena estacada a la segunda, mientras tañían las campanas a lo lejos para misa de 8.

