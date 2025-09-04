Bruno Aloi sufre dos cornadas en El Álamo, «una de ellas muy severa que le atraviesa el muslo»

La dureza del verano taurino no para. Bruno Aloi, novillero destacado que ha ganado el certamen Cénate Las Ventas, entre otras actuaciones importantes, descabellaba al segundo novillo de su lote en El Álamo, cuando el de Aguadulce le alcanzó con violencia, pegándole una ... fortísima cogida, con dos cornadas. El parte médico reza: «Cornada en la cara externa del muslo derecho con orificio de salida en la cara anterior del muslo, con dos trayectorias de 20 y 30 centímetros, que le provoca una hemorragia venosa severa por arrancamiento de colaterales musculares. Además, otra cornada en el tercio distal de la pierna izquierda de 15 centímetros que diseca y contunde la tibia y arranca la vena safena interna. Ha sido operado en la enfermería y trasladado al Hospital de Móstoles con pronóstico muy grave».

El parte lo firma el doctor Enrique Crespo, un verdadero ángel de la guarda de los toreros. Tuvo suerte el mexicano de caer en manos tan expertas, que transmiten tanta tranquilidad. Volviendo de la localidad madrileña, el cirujano atiende a ABC para contar el estado del novillero: «Le hemos operado allí en el quirófano móvil de la plaza durante casi dos horas. Él ha salido estable, se ha controlado la hemorragia, se le ha terminado la cirugía de las dos cornadas en la propia cirugía».

Ya operado, ha salido al hospital de Móstoles, donde ahora se encuentra en manos de los facultativos de allí. «Tenía dos cornadas, una de ellas muy severa que le atravesaba el muslo, con una hemorragia importante, pero no de vasos gordos, sino de venas musculares. Ahí lleva dos trayectorias muy grandes (20 y 30 cm), que han provocado muchas lesiones musculares», cuenta el doctor. Sobre la otra cornada, en la que le arrancó la vena safena, el médico explica que «en la pierna, la vena safena no es tan gorda como en el muslo, según va bajando hacia el pie, se va haciendo más estrecha».

Pese a que Bruno salió estable, hablando, e incluso se hizo una foto con la cuadrilla cuando se despertó tras la operación, el doctor indica que hay que tener precaución, «porque las lesiones musculares eran muy, muy severas, y eso implica que hay un riesgo de infección alto. Hay que ser muy cautos la primera semana».