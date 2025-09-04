Suscríbete a
Bruno Aloi sufre dos cornadas en El Álamo, «una de ellas muy severa que le atraviesa el muslo»

ABC habla con el doctor Enrique Crespo, que operó y estabilizó al destacado novillero mexicano

Bruno Aloi
Bruno Aloi TANIA SIEIRA
Alicia P. Velarde

La dureza del verano taurino no para. Bruno Aloi, novillero destacado que ha ganado el certamen Cénate Las Ventas, entre otras actuaciones importantes, descabellaba al segundo novillo de su lote en El Álamo, cuando el de Aguadulce le alcanzó con violencia, pegándole una ... fortísima cogida, con dos cornadas. El parte médico reza: «Cornada en la cara externa del muslo derecho con orificio de salida en la cara anterior del muslo, con dos trayectorias de 20 y 30 centímetros, que le provoca una hemorragia venosa severa por arrancamiento de colaterales musculares. Además, otra cornada en el tercio distal de la pierna izquierda de 15 centímetros que diseca y contunde la tibia y arranca la vena safena interna. Ha sido operado en la enfermería y trasladado al Hospital de Móstoles con pronóstico muy grave».

