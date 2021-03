Morante de la Puebla: «Uno busca hacer historia, pero da miedo matar miuras» El torero sevillano dice que es insostenible celebrar corridas con metro y medio de distancia: «No se puede aguantar así más»

Desde el callejón de la plaza de Morón de la Frontera, acompañado de su amigo Jorge Marques, José Antonio 'Morante de la Puebla' no perdía detalle de cada toro que aparecía por el ruedo. Uno se imantó especialmente a sus ojos. Era negro entrepelado, agalgado y herrado con el número 67. 'Bilbaíno' era su bautismo y en su 'dorsal', el hierro de la A con Asas. ¡Que viene Miura!

Hace meses los toros de Zahariche pasean por la mente del genio sevillano, desde que decidiera alistarse a la guerra miureña en la Feria de Abril, ya con los carteles en la calle pero con su celebración en el aire. El empresario de la Maestranza, Ramón Valencia, está poniendo toda la carne en el asador para conseguir el 50 por ciento que tanto criticó con sus colegas de Anoet en El Puerto de Santa María ('maldita hemeroteca') y ayer mismo, mientras se celebraba la corrida concurso de Morón de la Frontera(¿casualidad premeditada?), envió un comunicado en el que se comprometía a realizar test gratis a los espectadores del Baratillo. Buena jugada de Valencia.

Hablábamos de 'Bilbaíno', que no fue paradigma de bravura -como no lo fuero ninguno de los otros cinco-, pero que solo con su hierro evocaba todos los sinónimos de miedo de Juncal: temor, recelo, rescoldo, aprehensión, cuidado, sospecha, desconfianza, cerote, medrana, pánico, cangui, canguelo, julepe, jindama, pavor, mieditis, espanto, terror, susto, horror, repullo... El respeto se condensa en una ganadería que es santo y seña no solo de la tauromaquia, sino de la Historia de España, mucho más de su leyenda negra, porque miura es también triunfo y gloria.

Sota, caballo y rey

Morante se ha apuntado por voluntad propia a los toros de mito azabache y dorado, de toreo en plata. Y en plata confesó con sinceridad en los micrófonos de Movistar +: «Uno busca hacer historia, pero claro que da miedo. Hay inquietud. Es un toro difícil...» Un toro donde se condensan todas las tauromaquias, donde un nombre también figura en su cabeza: Joselito el Gallo. En otros tiempos sin Covid, su gesto hubiese revolucionado aún de otro modo un escalafón de sota, caballo y rey, pero aún así el morbo está servido y no hay, de momento, tarde de mayor expectación anunciada en la temporada 2021. Esa tarde de Feria de Abril está marcada en el calendario un Dos de Mayo, una fecha emblemática para librar batalla, con o sin mamelucos. Y ya que en Madrid no hay noticias (ni se esperan), si las restricciones no lo impiden, será un domingo de peregrinaje desde el Manzanares al Guadalquivir. En Madrid la única noticia es que el Centro de Asuntos Taurinos y Plaza 1 celebrarán su certamen de novilladas en Cáceres. ¡Toma ya! Incomprensible todo lo que se cuece en la capital del toreo.

Volviendo a Morante, a la pregunta de David Casas de cómo era su preparación, comentó: «No soy mucho de torear en el campo. Me preparo física y mentalmente, estoy imaginando faenas en mi silencio y mi soledad».

Esa soledad que se refleja en las plazas con metro y medio de distancia, con tanto cemento de por medio entre espectador y espectador, y que podría ser, ¿por qué no?, como en otros espectáculos culturales, del cincuenta por ciento. Morón colgó ayer el 'No hay billetes' dentro del aforo permitido (mil personas), en una corrida organizada con todas las medidas necesarias por José María Garzón y que hubiese registrado un aforo mayor de permitirse dado el tirón y las ganas de toros.

«En una tarde así, todos hacen un esfuerzo, el empresario, los toreros... Pero no se puede aguantar así más, con un aforo con el metro y medio de distancia es muy difícil defender una corrida...» Morante, con sus más y sus menos con la tele, agradeció esta vez la presencia de las cámaras: «Gracias a la televisión, que económicamente hacéis viable un día como hoy».

Su deseo: «Ojalá las condiciones permitan que se den los permisos tan ansiados. El público de los toros es un público muy bien educadito». Un acontecimiento civilizado y civilizador, como ha recalcado Rubén Amón en 'El fin de la Fiesta'.