Una Tercera de Paco Reyero, premiada con el Fernando de Leyba

El periodista Paco Reyero ha sido galardonado como el ganador de la III edición del premio Fernando de Leyba de Periodismo, organizado por The Hispanic Council en colaboración con la Ciudad Autónoma de Ceuta, el Ministerio de Defensa y UNED Ceuta. Reyero ha sido reconocido por su pieza titulada 'Let me Saber' publicada en La Tercera de ABC el 30 de agosto. El galardón también reconoce la destacada trayectoria de Reyero como periodista y divulgador del legado histórico y cultural de España en Estados Unidos.

A lo largo de su carrera, Reyero ha publicado numerosos trabajos que exploran y resaltan las conexiones entre ambos países. Además, es autor del libro 'Y Bernardo de Gálvez entró en Washington', que narra las contribuciones del militar español Bernardo de Gálvez a la Revolución Americana y explica su reconocimiento como 'Ciudadano de Honor' de los Estados Unidos. Esta obra ha contribuido a la promoción de la figura de Gálvez y su impacto en la historia de Estados Unidos.

«Reyero es un gran referente para todos los que compartimos la misión de divulgar la herencia cultura hispana de Estados Unidos», afirmó Daniel Ureña, presidente de The Hispanic Council.

El jurado del premio lo está formado por Javier Rupérez, exembajador de España en Estados Unidos; Carlos Rontomé, director del UNED Ceuta; Elizabeth Wise, presidenta de la Asociación Hispanic América 250; Octavio Hinojosa, del Consejo Editorial de The Hispanic Council; Manuel Olmedo, vicepresidente de la Asociación Bernardo de Gálvez; Carrie Gibson, profesora y escritora, y Teresa Valcarce, embajadora de la Asociación Bernardo de Gálvez en EE.UU.