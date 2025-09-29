Suscríbete a
ABC Cultural

En las tripas de una gala de danza: ensayar por videollamada, bailar Balanchine y compartir escenario con Daniil Simkin

Primeras figuras del Dutch National Ballet, la Staatsballet Berlín o el Teatro alla Scala de Milán participaron la Gala Somos Arte organizada por la Asociación de danza ADAM y la Fundación Hortensia Herrero y ABC les acompañó durante las jornadas de ensayo y posterior espectáculo

Una vida en danza: En la intimidad de Cristina e Ion, bailarines de la Compañía Nacional de Danza

Maia Makhateli, durante una clase en la Gala Somos Arte
Maia Makhateli, durante una clase en la Gala Somos Arte Jesús Vallinas
Clara Molla Pagán

Clara Molla Pagán

Valencia

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La vida de los bailarines es extraña. Compleja muchas veces, solitaria otras tantas, pero satisfactoria para la mayoría de ellos. Están acostumbrados a trabajar bajo presión, a coser zapatillas en los aviones y a ensayar 'Rubíes' de George Balanchine por Zoom. Así, sin más. Es ... lo que han hecho Maia Makhateli, primera bailarina del Dutch National Ballet, y Lucas Erni, solista de la compañía de danza de Düsseldorf, para prepararse para la Gala Somos Arte de la Asociación de danza ADAM y la Fundación Hortensia Herrero celebrada el pasado sábado. «La coordinación la hicimos virtualmente: por WhatsApp, por llamadas, por video. Cuando ensayábamos solos, nos mandábamos grabaciones; cada uno explicaba qué le resultaba más cómodo, si había que ajustar la música o modificar algún paso. Hoy llegamos temprano, muy temprano, porque nuestro mejor aliado fue el ensayo general», cuenta Erni que llegó la noche anterior. Nunca han bailado juntos, pero la experiencia de ambos les ayuda para que suceda el milagro. «Uno tarda apenas segundos en recordar, en entender y en conectar con el otro bailarín, sobre todo cuando ambos están tan abiertos y predispuestos a escucharse. Entonces la conexión se da rápido, los cuerpos se alinean y la preparación fluye con naturalidad. Cada uno sabe lo que tiene que hacer, cómo ejecutarlo y cuáles son los fundamentos de la pieza. Y después, en el escenario, sucede la magia», añade.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Sobre el autor Clara Molla Pagán

Periodista cultural. Licenciada en la Universidad Francisco de Vitoria. Máster ABC 2023.

Clara Molla Pagán

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app