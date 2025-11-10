José Luis Gómez: «El pasado nos sirve para vislumbrar un futuro y una sociedad más justas»

Francisco Ferrer Guardia, barcelonés nacido en la localidad de Alella en 1859 y a quien diversos historiadores definen como «pensador radical, anarquista militante y educador innovador», fue enjuiciado y sentenciado a la pena de muerte por ser «autor y jefe de la rebelión militar ... consumada en Barcelona durante la Semana Trágica». Fue fusilado el 13 de octubre de 1909 en el Castillo de Montjuic. Hace un tiempo, el actor y director José Luis Gómez (Huelva, 1940) vio, en uno de sus frecuentes viajes a Bruselas, «la estatua dedicada a la memoria de Ferrer Guardia que existe frente a la Universidad Libre de Bruselas» y se quedó impresionado. Pronto supo que Jean-Claude Idée, al que conocía por su implicación junto al filósofo Michel Onfray en las Universidades Populares del Teatro -una iniciativa destinada a hacer accesible al público el teatro filosófico mediante lecturas-espectáculos gratuitas-, tenía escrita una obra sobre Ferrer Guardia. El jueves próximo se estrenará en España, concretamente en el Teatro de La Abadía, 'Francisco Ferrer, 'Viva la Escuela Moderna!', con dirección de Gómez y con un reparto que componen Ernesto Arias -que encarna a Ferrer-, Jesús Barranco, David Luque y Lidia Otón.

Lo que más llama la atención a Gómez de la figura de Ferrer Guardia es «su integridad, que iba de la mano de su empeño y compromiso fundamental con la educación laica y el pensamiento crítico. Su modelo de la Escuela Moderna data de 1901 y fue profundamente innovador, convencido de que una formación libre y crítica es capaz de transformar la sociedad; desde la libertad, desde lo no dogmático y basado en valores como la solidaridad y la justicia social». Asegura el director onubense que comparte «profundamente esta convicción: la educación desarrolla un papel decisivo para hacerse ciudadano, para hacerse persona».

No es la primera ni la segunda vez que José Luis Gómez lleva a escena episodios de nuestra historia. «De siempre me he sentido concernido por nuestra Memoria Histórica y Democrática que, entiendo, es necesario conocer: desde la 'Velada en Benicarló', de Azaña, hasta el calvario de Ferrer Guardia». Todo, añade, viene de lejos, «de mi juventud en Alemania, cuando volvía a mi habitación alquilada y veía en la televisión largas sesiones de Memoria Histórica alemana tras la Segunda Guerra Mundial». «'Ferrer' se inscribe en esta necesidad de hacer memoria -insiste el académico-, de recuperar momentos y figuras del pasado, que sirven para vislumbrar un futuro y una sociedad más justas. Ferrer y su modelo de la Escuela Moderna tienen aún mucho que decirnos».

Lidia Otón, David Luque, Ernesto Arias y Jesús Barranco Geraldine Leloutre

Conocer el pasado, dice José Luis Gómez, es cada día más necesario para aprender de él. «Absolutamente: tenemos que conocer y aprender del pasado para que nunca se repitan los errores incurridos. El pasado forma parte de nuestro presente, nos ha forjado». No cree que esté manoseado políticamente; «es más, en nuestro caso particular español, es necesario que haya vías políticas para recuperar una parte del pasado que seguramente ha estado de lado durante mucho tiempo. Tomemos como ejemplo el juicio que, en parte, recrea esta obra: ¡no ha sido oficialmente anulado hasta la fecha! Es mi modesta opinión al respecto como hombre de teatro que intenta desde la cultura, desde el teatro, aportar un granito para no olvidar el pasado y para reivindicar una y otra vez los valores democráticos, los valores humanos. El teatro forma parte de lo artístico y de lo político a partes iguales. Y eso lo tengo claro desde mis comienzos, con montajes como 'La resistible ascensión de Arturo Ui', de Brecht».

«No solo es importante mirar atrás sin ira, sino que es necesario hacerlo. Y tiene que ser posible si como sociedad existe el consenso de que nuestros valores son los democráticos y defendemos los derechos humanos, sin excepción»

Cuando se le pregunta si es posible mirar atrás sin ira, dice que «no solo es importante, sino necesario, hacerlo. Y tiene que ser posible si como sociedad existe el consenso de que nuestros valores son los democráticos y defendemos los derechos humanos, sin excepción. Es cierto que en nuestro caso español vivimos una guerra 'incivil', pero justo ahora que se conmemoran cincuenta años desde que empezó el proceso hacia la democracia, es más necesario que nunca. En algunos casos hemos ido tarde en mirar atrás, y no es posible dejar a nadie atrás en cuestiones de memoria. A mi entender hay exceso de confrontación, sí, pero posiblemente más en política que en la sociedad. Y también en este sentido es, una vez más fundamental: la educación...»

Insiste en su creencia de que la educación es la base imprescindible para construir una sociedad mejor. «La educación y el respeto. Y Ferrer Guardia predicaba ambas cosas. La Escuela Moderna me parece modélica en este sentido. El propio Ferrer puntualizaba: '[La Escuela Moderna] Excitará, desarrollará y dirigirá las aptitudes propias de cada alumno, a fin de que con la totalidad del propio valer individual, no sólo sea un miembro útil a la sociedad, sino que, como consecuencia, eleve proporcionalmente el valor de la colectividad'».

'Francisco Ferrer: ¡Viva la Escuela Moderna' se estrenó el 14 de noviembre de 2024 en el Théâtre Le Public de Bruselas (Bélgica). Evidentemente es una función donde el texto es de una gran densidad, pero Gómez ha querido hacer un montaje donde esté presente también lo sensorial. «Somos cuerpo también, no solamente espíritu. Siempre me he inclinado hacia todo aquello que es integral, tanto a nivel profesional como personal: tenemos que atender a nuestro desarrollo intelectual como al corporal y emocional».