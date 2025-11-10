Suscríbete a
José Luis Gómez: «El pasado nos sirve para vislumbrar un futuro y una sociedad más justas»

El director y académico estrena la próxima semana en el Teatro de La Abadía 'Francisco Ferrer, ¡Viva la Escuela Moderna!', sobre el activista político y pedagogo, condenado a la pena de muerte y fusilado en 1909

José Luis Gómez: «Todo hombre tiene derecho a la esperanza»

José Luis Gómez
José Luis Gómez Geraldine leloutre
Julio Bravo

Julio Bravo

Madrid

Francisco Ferrer Guardia, barcelonés nacido en la localidad de Alella en 1859 y a quien diversos historiadores definen como «pensador radical, anarquista militante y educador innovador», fue enjuiciado y sentenciado a la pena de muerte por ser «autor y jefe de la rebelión militar ... consumada en Barcelona durante la Semana Trágica». Fue fusilado el 13 de octubre de 1909 en el Castillo de Montjuic. Hace un tiempo, el actor y director José Luis Gómez (Huelva, 1940) vio, en uno de sus frecuentes viajes a Bruselas, «la estatua dedicada a la memoria de Ferrer Guardia que existe frente a la Universidad Libre de Bruselas» y se quedó impresionado. Pronto supo que Jean-Claude Idée, al que conocía por su implicación junto al filósofo Michel Onfray en las Universidades Populares del Teatro -una iniciativa destinada a hacer accesible al público el teatro filosófico mediante lecturas-espectáculos gratuitas-, tenía escrita una obra sobre Ferrer Guardia. El jueves próximo se estrenará en España, concretamente en el Teatro de La Abadía, 'Francisco Ferrer, 'Viva la Escuela Moderna!', con dirección de Gómez y con un reparto que componen Ernesto Arias -que encarna a Ferrer-, Jesús Barranco, David Luque y Lidia Otón.

