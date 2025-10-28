Suscríbete a
Anne Bogart: «En el teatro se crean mentiras que intentan contar la verdad del texto»

La directora estadounidense, referencia en el teatro internacional, ofrece un taller en el Teatro de La Abadía, donde presenta este marte en Madrid su libro 'El arte de la resonancia'

Anne Bogart, en el Teatro de La Abadía
Anne Bogart, en el Teatro de La Abadía Isabel Permuy
Julio Bravo

«La voz multidimensional de Anne Bogart es una de las más lúcidas e influyentes del teatro norteamericano contemporáneo». Son las ajustadas palabras de Blanca Doménech, dramaturga y autora del prólogo de 'El arte de la resonancia' (Alba-Teatro de La Abadía), cuya ... edición en español será presentada hoy en el espacio que dirige Juan Mayorga. Anne Bogart (Newport, Rhode Island, EEUU, 1951) ha aprovechado su visita a Madrid para impartir un taller a una veintena de alumnos; su título, una pregunta: '¿Dónde termino yo y dónde empiezas tú?' «Con el taller lo que quiero es aprender quiénes son estos actores -la actividad está dirigida a actores, actrices, directores y directoras de escena y dramaturgistas- y ayudarles a que descubran quiénes son y cómo los demás pueden formar parte de su vida -dice Anne Bogart minutos después de haber terminado la primera sesión del taller, y mientras le espera una focaccia de jamón y queso a la que mira de reojo-. El teatro es comunidad, y mi interés es que creen una sensación de comunidad muy rápidamente y sepan qué identidad tiene ese nosotros». «De hecho -interviene Blanca Doménech, presente en la conversación y que ayuda a la directora durante el taller-, han hecho un ejercicio al final de la sesión y se movían como si fuera una sola persona».

