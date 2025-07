José Carlos Martínez: «Si no estás bien a nivel mental, no puedes hacer tu trabajo como bailarín»

José Carlos Martínez (1969, Cartagena) ha sido hasta ahora el único español que ha sido nombrado 'étoile' del Ballet de la Ópera de París. También, el primer español en dirigirlo y el séptimo extranjero; el último fue el mítico Rudolf Nureyev. El que fuera ... también director de la Compañía Nacional de Danza durante ocho años (2011-2019) volvió a finales de 2022 a la compañía en la que estuvo durante más de veinte años. En estas dos temporadas al frente de esta institución ha tenido tiempo de ampliar el repertorio, enfrentarse a los retos que exige una gran y antigua compañía como la Ópera y también de crear el Ballet Junior de la Ópera de París.

Esta joven compañía, conformada por 18 bailarines, visita hasta hoy los Veranos de la Villa con un programa variado que va de lo más clásico a lo contemporáneo, con 'Allegro Brillante', de George Balanchine; 'Cántate 51', de Maurice Béjart; 'Requiem for a Rose', de Anabel López Ochoa, y 'Mi favorita', de José Carlos Martínez. Esta formación se creó hace menos de un año y el programa, hace cuatro meses.

El objetivo de este conjunto es que se convierta en un puente entre la escuela y la compañía. «Es necesario para todos aquellos que terminan la escuela y sienten que no están totalmente listos para ser profesionales. Aquí pueden tener dos años más de formación. También permite que gente del mundo entero que se haya formado en otras escuelas venga a aprender el estilo francés y a familiarizarse con los coreógrafos con los que trabajamos. Así pueden estar listos después de esos 24 meses para formar parte del Ballet de la Ópera de París o entrar en cualquier otra compañía internacional», reconoce el director.

Este cartagenero entró a formar parte de la Escuela de Ballet de la Ópera de París gracias a una beca que ganó en 1987 durante su paso por el Prix de Lausanne. Al año siguiente, ya formaba parte del cuerpo de baile de la compañía, y fue el 31 de mayo de 1997, cuando al terminar su función en 'La Sylphide', fue nombrado 'étoile'. Tras dejar los escenarios en 2011, asumió el reto de dirigir la Compañía Nacional de Danza (CND) hasta agosto de 2019. Ahora lleva dos años dirigiendo el conjunto francés, una compañía distinta a la que él dejó hace unos años. «Lo que ha cambiado es la manera que tienen los bailarines de ver su carrera. Con el covid y los cambios en nuestra sociedad, ahora los bailarines quieren hacer sus propios proyectos, quieren tener su propia línea. Antes nosotros seguíamos toda la programación, bailábamos todo el día sin pensar tanto en cómo desarrollar nuestra carrera. Ahora cada bailarín quiere tener su propio itinerario. Es un reto hacer el 'management' de todo eso, gestionar a 154 bailarines. Es una compañía muy grande».

Si algo ha caracterizado históricamente al Ballet de la Ópera de París es su naturaleza cerrada y rigurosamente estructurada, donde tradicionalmente solo los alumnos formados en su prestigiosa escuela tenían la posibilidad de ingresar a la compañía, salvo raras excepciones. Este modelo ha sido clave para preservar la pureza técnica, la estética y los valores del estilo francés, consolidando una identidad coreográfica reconocida internacionalmente. Sin embargo, con el tiempo ha surgido la necesidad de oxigenar esta tradición, abriéndose a bailarines formados en otras escuelas y culturas. «La idea es abrir las puertas y ventanas de la Ópera, enriquecer la escuela francesa con lo que se hace fuera. Es la mejor manera. De todo el conjunto de la joven compañía, solo cinco vienen de la escuela», explica el director.

Junior Ballet de la Ópera de París en 'Mi favorita', de José Carlos Martínez Julien Benhamou

Martínez ocupó en diciembre de 2022 el puesto que dejó Aurélie Dupont, también antigua 'étoile' de la Ópera. Venía curtido después de su paso al frente de la CND durante ocho años. Durante esos años tuvo el gran reto de unificar a los bailarines que durante años habían trabajado con Nacho Duato, y una nueva cantera de bailarines que fue integrándose poco a poco. En esos años trató de aunar ambos grupos para poder ampliar el repertorio y presentar, años después, con éxito, los clásicos que el público demandaba como 'El cascanueces' o 'Don Quijote'. «Mi paso por la Compañía Nacional de Danza fue totalmente decisivo. Creo que si no hubiera estado allí, no habría sido director de la Ópera de París. En el comité que me eligió se valoró mucho mi experiencia. Yo llegué a la CND dejando de bailar y lo aprendí todo a nivel de gestión y todo lo demás», asegura Martínez. Recientemente tuvo la oportunidad de volver a la sede de la CND en Matadero para reencontrarse con los bailarines durante la preparación para su 'Don Quijote'. «Los encontré muy motivados, especialmente quienes ya habían hecho 'Don Quijote' antes, porque les hacía ilusión volver a bailar ese ballet. Fue un momento importante en la compañía, y reencontrarme con ellos fue muy agradable. Los nuevos también aprendieron la coreografía con muchas ganas. Es el inicio de un nuevo proyecto y creo que todos tenían ilusión por ver hacia dónde va la compañía. Cada cambio de dirección es importante», indica.

El Ballet de la Ópera de París tiene muchos retos por delante. Uno de ellos tiene que ver con el repertorio, algo a lo que Martínez está haciendo mucho hincapié durante su dirección. «Se ha abierto mucho. Ahora se baila desde lo más clásico hasta lo más contemporáneo, y hay que estar físicamente preparados para todo ese abanico». Otro es el cambio de escenario. El Palais Garnier, que es el teatro donde habitualmente bailan, se cerrará por obras en septiembre de 2027. «Cambiará nuestra manera de trabajar. Bailaremos en la Ópera de la Bastilla y estaremos más integrados con la compañía grande, con obras que no están acostumbrados a bailar, por lo que tendrán que gestionar su trabajo de otra manera», indica.

El futuro de la danza clásica es una de las principales inquietudes para quienes actualmente lideran las grandes compañías de ballet. En un contexto artístico en constante transformación, los directores se enfrentan al desafío de preservar un legado centenario sin renunciar a la evolución. La pregunta central es cómo mantener vivo el vocabulario clásico sin que se convierta en una forma anacrónica. «La danza siempre ha evolucionado. Los ballets clásicos no se bailan hoy como en 1800. La evolución debe seguir. Lo importante ahora es crear ballets que usen el vocabulario clásico pero cuenten historias actuales. 'El lago de los cisnes' o 'Giselle' están muy bien, hay que mantener la tradición, pero también hay que contar temas que interesen hoy, con lenguaje clásico, para que evolucione. Si no, el ballet clásico queda igual y es el vocabulario contemporáneo el que conecta con el presente. Para mí, el ballet clásico es una manera de coreografiar con movimientos codificados, pero se puede contar cualquier cosa con eso. Se trata de traer la zapatilla de punta al siglo XXI. Eso es lo que tenemos que hacer», afirma contundentemente.

Junior Ballet de la Ópera de París en 'Requiem for a Rose', de Anabel López Ochoa Julien Benhamou

El Ballet de la Ópera de París es la compañía de danza más antigua del mundo. Su longevidad no solo la convierte en un pilar histórico de la danza clásica, sino también en una institución fundamental en la construcción del arte coreográfico occidental. Desde sus inicios, ha sido cuna de grandes reformadores y artistas, como Rudolf Nureyev, que han dejado una huella indeleble tanto en su repertorio como en la evolución del ballet como lenguaje artístico. Su escuela, la École de Danse de l'Opéra de Paris, sigue siendo una de las más prestigiosas, formando a generaciones de bailarines con un rigor técnico y estético inigualable. El estilo francés, caracterizado por su pureza, elegancia y musicalidad, ha influido profundamente en el desarrollo del ballet en Europa y el mundo. De ahí la necesidad de seguir custodiando su estilo. «Es importante que cada uno tenga su identidad. En la Ópera de París estamos intentando hacer como hizo la escuela Vaganova, es decir, que la escuela francesa esté claramente identificada y gestionada en diferentes lugares del mundo, no de forma codificada, pero sí clara, para que se haga bien. Con tanto acceso a redes sociales y tanta información, la gente se pierde, no se concentra. He hablado con bailarines que querían trabajar con coreógrafos contemporáneos y no conocían a los coreógrafos con los que habían trabajado. Con tanto acceso, pasan de una cosa a otra sin profundizar, y no es lo mismo», explica.

La danza siempre ha estado en constante evolución y, actualmente, después de haberse desarrollado mucho más la técnica de los bailarines, muchos directores ponen el foco en otros aspectos. Antonio Castilla, ayudante de dirección del San Francisco Ballet, reconocía recientemente en una entrevista a ABC su deseo de «volver al artista». Y José Carlos Martínez piensa lo mismo. «Es verdad que hubo un momento donde la técnica era lo más importante, pero desde hace ya unos años se empieza a buscar otra cosa. Claro que sigue habiendo gente que solo pone en evidencia la técnica, pero ya hemos visto mucho eso y sabemos que se pueden hacer cosas impresionantes. Sin embargo, cuando alguien te transmite emoción, eso lo recuerdas mucho más. Años después puedes no recordar exactamente qué viste, pero sí el momento. Eso es lo que se empieza a buscar de nuevo», asegura el artista.

Junior Ballet de la Ópera de París en 'Cántate 51', de Maurice Béjart y 'Allegro Brillante', de George Balanchine Julien Benhamou

Antes de dejar los escenarios, José Carlos Martínez ya había comenzado a desarrollar su carrera como coreógrafo. Entre algunas de sus obras se encuentra 'Delibes-Suite' o 'Mi favorita', que está en Veranos de la Villa, así como grandes ballets: 'Don Quijote', 'El cascanueces' o 'El corsario'. Sin embargo, ha tenido que dejar esta faceta a un lado, al menos durante la dirección de la Ópera de París. «Esto implica muchísimo trabajo: la compañía, la joven compañía… Se están montando mis coreografías existentes en otras compañías, lo hacen otros maestros y repetidores. Por ahora, no imagino hacer una coreografía nueva, al menos en los próximos años. Tendría que esperar a que el proyecto esté bien puesto en marcha y tenga un equipo en el que pueda delegar totalmente para poder meterme en el estudio. Lo haré, pero ahora no es el momento», reconoce.

En las últimas décadas, las compañías de danza han experimentado una evolución significativa en su enfoque hacia la salud mental, reconociéndola como un componente esencial en la vida profesional del bailarín. Tradicionalmente, el mundo del ballet se ha caracterizado por una gran exigencia, disciplina rigurosa y una presión constante por alcanzar la perfección técnica y artística. Y ahora, sin dejar eso a un lado, muchas instituciones han comenzado a integrar el bienestar psicológico como parte fundamental de la formación y del entorno laboral. En la Ópera comenzaron todo este avance en 2015, con un equipo médico. Hoy en día hay un médico en el teatro, 20 fisioterapeutas, un psicólogo, un ginecólogo, un podólogo. «Es un equipo completo que acompaña a los bailarines. Todos los temas se tratan, aunque evidentemente a mí no me lo cuentan porque soy el director. Lo tenemos muy en cuenta, porque la salud mental es tan importante como la física. Ahora todo el mundo se ha dado cuenta de que si no estás bien mentalmente, no puedes hacer el trabajo que requiere ser bailarín. Esa búsqueda de la perfección, esa exigencia, requiere estar muy bien para poder seguir adelante», explica.