'Historia de una maestra': Josefina Aldecoa busca a su madre

crítica de teatro

La obra es una gran producción que abarca no solo lo puramente biográfico (la vida de la madre de Josefina Aldecoa) sino que trata de reflejar la atmósfera de un país a través de la educación y la encrucijada a la que la destinaron las paranoias políticas y las religiosas

Manuela Velasco, en 'Historia de una maestra'
Manuela Velasco, en 'Historia de una maestra' Geraldine Laloutre
Crítica de teatro

'Historia de una maestra'

  • Texto Josefina Aldecoa
  • Adaptación Aurora Parrilla
  • Dirección Raquel Alarcón
  • Dirección asociada Laura Ortega
  • Escenografía Pablo Chaves
  • Vestuario Paola de Diego
  • Iluminación David Picazo
  • Música y espacio sonoro Kevin Dornan
  • Videoescena Elvira Ruiz Zurita
  • Movimiento Alba Blanco
  • Intérpretes Esther Isla, Thomas J. King, Andrés Picazo, María Ramos, Julia Rubio, Víctor Sainz, Ainhoa Santamaría, Fernando Soto, Alfonso Torregrosa, Pablo Vázquez, Manuela Velasco
  • Lugar Teatro Valle-Inclán, Madrid

Historia familiar, historia de una búsqueda a través de la memoria, punto de encuentro en el que los sueños de renovación de la escuela española pasaron a ser la utopía fallida de muchas vidas, la adaptación de la novela de Josefina Aldecoa vuelve al ... teatro con un montaje donde brillan los recursos escenográficos y la ambición del proyecto. En efecto, esta Historia de una maestra es una gran producción que abarca no solo lo puramente biográfico (la vida de la madre de Josefina Aldecoa) sino que trata de reflejar la atmósfera de un país a través de la educación y la encrucijada a la que la destinaron las paranoias políticas y las religiosas.

