'Historia de una maestra': Josefina Aldecoa busca a su madre

Historia familiar, historia de una búsqueda a través de la memoria, punto de encuentro en el que los sueños de renovación de la escuela española pasaron a ser la utopía fallida de muchas vidas, la adaptación de la novela de Josefina Aldecoa vuelve al ... teatro con un montaje donde brillan los recursos escenográficos y la ambición del proyecto. En efecto, esta Historia de una maestra es una gran producción que abarca no solo lo puramente biográfico (la vida de la madre de Josefina Aldecoa) sino que trata de reflejar la atmósfera de un país a través de la educación y la encrucijada a la que la destinaron las paranoias políticas y las religiosas.

Once actores dan forma a estas vidas que se mueven por el filo de un peligro, el tiempo de la II República y la guerra civil , un tiempo en que tantos sueños lucharon por no volverse pesadillas. Aquí, en esta carta a la madre, están en carne viva los problemas de la educación en la profunda España rural, las revoluciones y sus tragedias, las oscuridades caciquiles y coloniales, el machismo, el amor, la maternidad y, sobre todo, el hacer de la vida un elemento transformador.

La obra se convierte en un fresco histórico que no pierde el pulso en ningún momento, que sabe crear atmósferas e introducir al espectador en este enjambre de pasiones y cortocircuitos que ha sido nuestra historia más reciente. El diálogo entre intimidad e historia está escenificado con solvencia, pero a veces se alarga en exceso y pierde intensidad.

Josefina Aldecoa, interpretada por Manuela Velasco, es un personaje sólido, ese que necesita reconstruir la memoria, pero un tanto perdido a lo largo de la obra. Y es una pena porque cada vez que interviene el espectáculo gana: hay en Manuela Velasco una muy sutil forma de plantear su necesidad de respuestas, de ir a los orígenes, de tratar de entender a su madre como ser que puso la libertad por encima de todo y de cómo su ejemplo fue decisivo a la hora de conformar su propia identidad. Julia Rubio, sin embargo, resulta a veces demasiado hiperbólica en la interpretación de Gabriela, la madre de Josefina Aldecoa, se le ven en exceso sus costuras de actriz, de lo que resulta que la obra pierde efecto dramático, se distancia y malogra momentos de intensidad.

Más allá de este detalle, 'Historia de una maestra' vuelve para seguir conmoviendo, para hacer pedagogía de la fuerza de una vocación. Es la bella carta de amor de una hija que no está dispuesta a olvidar.