Suscríbete a
ABC Cultural
Boletín del día
Escucha las noticias de este viernes 28 de noviembre
El tiempo
La Aemet avisa de la llegada de un nuevo frente de lluvias intensas, nieve y frío

'Aromas de soledad': la poesía del mundo rural

CRÍTICA DE TEATRO

La obra es un homenaje a la España vaciada, y en realidad es una toma de conciencia de que ese vacío no ha podido sepultar cómo un mundo va desapareciendo y nosotros en esa deriva nos hacemos más pobres

'Aromas de soledad', un homenaje a la España vaciada a través de los versos del olvidado Gabriel y Galán

Una imagen de 'Aromas de soledad'
Una imagen de 'Aromas de soledad' Esther Vázquez
Diego Doncel

Diego Doncel

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Crítica de teatro

'Aromas de soledad'

  • Textos José María Gabriel y Galán y Raúl Losánez
  • Dramaturgia Raúl Losánez
  • Dirección Ana Contreras
  • Escenografía Iván López-Ortega
  • Vestuario Lara Contreras
  • Iluminación Clavija Estudios (Inés de la Iglesia y Carlos Carpintero)
  • Música Nacho Vera y Raquel Riaño
  • Videoescena Violeta Némec
  • Intérpretes Jesús Noguero, Carmen del Valle y Nacho Vega
  • Lugar Teatro Fernán Gómez, Madrid

Ana Contreras y Raúl Losánez nos han dado su producción más madura hasta ahora. No solo han logrado que la visión del mundo de José María Gabriel y Galán se vea reflejada en esta obra, sino que nos dan la posibilidad de ... descubrir a un Gabriel y Galán tanto en su lado costumbrista como sobre todo en su aliento romántico. Esos ecos de Leopardi, ese gusto por lo narrativo tan de Espronceda, la deriva melodramática, la búsqueda de la emoción y la intensidad sentimental van de lado a otro de este espectáculo haciendo no tanto un ejercicio de nostalgia de un mundo que murió, sino trayendo ese mundo al presente para reformular nuestras cosmovisiones. Aquí está la defensa de la contemplación de la naturaleza como una posición moral, la apología de la calma frente al estrépito contemporáneo, la vida de pueblo… Y ese sentido naturalista, de violencia social, de queja y desamparo de los olvidados de las zonas rurales que tanto conmovieron siempre a nuestro poeta. No es extraño por eso que fuera un poeta tan popular, tan querido por gente incluso analfabeta.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app