'Aromas de soledad': la poesía del mundo rural

Crítica de teatro 'Aromas de soledad' Textos José María Gabriel y Galán y Raúl Losánez

Dramaturgia Raúl Losánez

Dirección Ana Contreras

Escenografía Iván López-Ortega

Vestuario Lara Contreras

Iluminación Clavija Estudios (Inés de la Iglesia y Carlos Carpintero)

Música Nacho Vera y Raquel Riaño

Videoescena Violeta Némec

Intérpretes Jesús Noguero, Carmen del Valle y Nacho Vega

Lugar Teatro Fernán Gómez, Madrid

Ana Contreras y Raúl Losánez nos han dado su producción más madura hasta ahora. No solo han logrado que la visión del mundo de José María Gabriel y Galán se vea reflejada en esta obra, sino que nos dan la posibilidad de ... descubrir a un Gabriel y Galán tanto en su lado costumbrista como sobre todo en su aliento romántico. Esos ecos de Leopardi, ese gusto por lo narrativo tan de Espronceda, la deriva melodramática, la búsqueda de la emoción y la intensidad sentimental van de lado a otro de este espectáculo haciendo no tanto un ejercicio de nostalgia de un mundo que murió, sino trayendo ese mundo al presente para reformular nuestras cosmovisiones. Aquí está la defensa de la contemplación de la naturaleza como una posición moral, la apología de la calma frente al estrépito contemporáneo, la vida de pueblo… Y ese sentido naturalista, de violencia social, de queja y desamparo de los olvidados de las zonas rurales que tanto conmovieron siempre a nuestro poeta. No es extraño por eso que fuera un poeta tan popular, tan querido por gente incluso analfabeta.

Los versos de Gabriel y Galán se complementan con los de Raúl Losánez para crear un hilo argumental: volver a un lugar de la infancia, a unos recuerdos y unos paisajes de la infancia, a la figura del padre muerto. La acción, envuelta en esa atmósfera creada por un campo de pastos y avenas locas, está muy bien resuelta y no es fácil en un teatro tan fuertemente poético, tan volcadamente simbolista. Ana Contreras y Raúl Losánez apuestan porque la acción se alíe a la intensidad y pruebe hasta qué punto la naturaleza de la poesía de Gabriel y Galán tiene una dimensión que la emparenta con lo teatral. Noticia Relacionada 'Aromas de soledad', un homenaje a la España vaciada a través de los versos del olvidado Gabriel y Galán Julio Bravo Nos dicen en el programa que es un homenaje a la España vaciada, y en realidad es una toma de conciencia de que ese vacío no ha podido sepultar cómo un mundo va desapareciendo y nosotros en esa deriva nos hacemos más pobres. 'Aromas de soledad' es por tanto una obra contra la amnesia colectiva, esa que está dejando morir, como diría Stephan Zweig, el mundo de ayer. Un nivel interpretativo de gran altura, con una perfecta, clara y sentida dicción del verso, los recursos audiovisuales y la música hacen de esta obra un espectáculo soberbio, intenso y lleno de esa fuerza de las palabras que lo hacen realmente memorable. Y que hacen de Gabriel y Galán nuestro contemporáneo.

