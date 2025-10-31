Suscríbete a
ABC Cultural

'Don Juan Tenorio' vuelve a escena con un recuerdo a Estudio 1

El Teatro Fernán Gómez presenta una lectura dramatizada del texto de Zorrilla dirigida por Jesús Cracio

Zorrilla, el Tenorio y Bécquer se rebelan contra Halloween

Iker Lastra y Rafa Castejón, en 'Don Juan'
Iker Lastra y Rafa Castejón, en 'Don Juan' Teatro Fernán Gómez
Julio Bravo

Julio Bravo

Madrid

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Se cree que la tradición de representar 'Don Juan Tenorio' en la festividad de Todos los Santos se remonta a los primeros años de la segunda mitad del siglo XIX, solo poco después del estreno de una de las obras más populares de ... la historia de nuestra escena. El mito había llegado ya a las tablas en 'El burlador de Sevilla', de Tirso de Molina (1630), en el 'Don Juan' de Molière (1665) o en la ópera de Mozart y Da Ponte 'Don Giovanni' (1787), entre otras versiones, pero es la obra escrita por José Zorrilla –y estrenada en el Teatro de la Cruz de Madrid el 28 de marzo de 1844– la que ha trascendido y se ha quedado en el acervo popular. La escena del sofá, entre Don Juan y Doña Inés, contiene unos versos que conoce todo el mundo: «¿No es cierto, ángel de amor, / que en esta apartada orilla / más pura la luna brilla / y se respira mejor?»

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app